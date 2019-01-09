سلامة يوضح موقفه من الرحيل عن المدينة بسبب الأهلي طرابلس

المدافع الليبي علي سلامة (أرشيفية: الإنترنت)

أكد المدافع الدولي علي سلامة، أنه لن يترك فريق المدينة ليعود إلى الأهلي طرابلس من جديد.

وقال سلامة في تصريحات صحفية: «لا صحة لما تردد مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن عودتي إلى فريق الأهلي طرابلس في الانتقالات الشتوية الجارية، وسأبقى لاعبًا للمدينة حتى انتهاء عقدي بعد موسمين»، وفقًا لـ«ريميسا».

ونفى سلامة أن يكون غيابه عن الملاعب الفترة الآخيرة ناتج عن مفاوضات مع الأهلي طرابلس، معتبرًا أن السبب الوحيد هي الإصابة التي لحقت به واستلزمت فترة علاج وتأهيل.

وحرص مدافع الأهلي طرابلس السابق، على توجيه الشكر إلى إدارة المدينة وجماهير النادي وزملائه في الفريق.

