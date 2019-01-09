الأهلي بنغازي يحدد موعد مباراته أمام حسين داي الجزائري

الأهلي بنغازي خلال مشاركته الأفريقية الأخيرة (المركز الإعلامي)

حدد نادي الأهلي بنغازي موعد مبارا ته أمام فريق نصر حسين داي الجزائري في ذهاب دور الـ32 مكرر لكأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم، وسيكون الموعد يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت تونس في ملعب الشاذلي زويتن بتونس العاصمة.

فريق الأهلي بنغازي أوقعته القرعة في مواجهة عربية مغاربية ولقاء جوار مرتقب سيجمعه بفريق نصر حسين داي الجزائري الذي كان وصل لهذا الدور عقب تأهله في الدور التمهيدي أمام فريق ديابل نوار بطل الكونغو عقب فوزه ذهابًا بهدفين لصفر وتعادله إيابًا خارج قواعده بهدف لهدف ثم نجح الفريق الجزائري في الدور الثاني من التأهل على حساب فريق غرين إيجلز الزامبي عقب تعادله ذهابًا دون أهداف وفوزه إيابًا بهدفين لهدف.

أما ممثل الكرة الليبية فقد نجح بقيادة مدربه المصري محمد عودة في تخطي عقبة فريق نواديبو بطل موريتانيا عقب خسارته ذهابًا بهدفين لهدف وفوزه إيابًا بهدفين لصفر لكنه اصطدم بقوة بفريق ماميلودي صن داونز بطل جنوب أفريقيا بعد أن تعادل معه ذهابًا دون أهداف وخسارته إيابًا برباعية.