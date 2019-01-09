الأهلي بنغازي يحدد موعد مباراته أمام حسين داي الجزائري

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأربعاء 09 يناير 2019, 01:34 مساء
الأهلي بنغازي خلال مشاركته الأفريقية الأخيرة (المركز الإعلامي)

حدد نادي الأهلي بنغازي موعد مبارا ته أمام فريق نصر حسين داي الجزائري في ذهاب دور الـ32 مكرر لكأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم، وسيكون الموعد يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت تونس في ملعب الشاذلي زويتن بتونس العاصمة.

فريق الأهلي بنغازي أوقعته القرعة في مواجهة عربية مغاربية ولقاء جوار مرتقب سيجمعه بفريق نصر حسين داي الجزائري الذي كان وصل لهذا الدور عقب تأهله في الدور التمهيدي أمام فريق ديابل نوار بطل الكونغو عقب فوزه ذهابًا بهدفين لصفر وتعادله إيابًا خارج قواعده بهدف لهدف ثم نجح الفريق الجزائري في الدور الثاني من التأهل على حساب فريق غرين إيجلز الزامبي عقب تعادله ذهابًا دون أهداف وفوزه إيابًا بهدفين لهدف.

أما ممثل الكرة الليبية فقد نجح بقيادة مدربه المصري محمد عودة في تخطي عقبة فريق نواديبو بطل موريتانيا عقب خسارته ذهابًا بهدفين لهدف وفوزه إيابًا بهدفين لصفر لكنه اصطدم بقوة بفريق ماميلودي صن داونز بطل جنوب أفريقيا بعد أن تعادل معه ذهابًا دون أهداف وخسارته إيابًا برباعية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تكاليف الاستيراد تخنق إنتاج مصنع الشاحنات الوحيد في ليبيا
ليبيا
اتحاد الكرة الليبي يعقد مؤتمرًا صحفيًا بسبب مصر و«كان 2019»
رياضة محلية
تنويه من بعثة الأمم المتحدة بشأن الملتقى الوطني الليبي
ليبيا
غوارديولا يرد على «مؤامرة» العشب أمام ليفربول
رياضة عالمية
أبرزها الجنسية والسن.. 10 شروط في مشروع قانون انتخاب رئيس الدولة الليبية
ليبيا
السراج يلتقي رئيس الأهلي بنغازي ويصدر قرارات هامة
رياضة محلية
قُدرت بـ8 أطنان.. تحقيقات حول هوية الشركة المستوردة شحنة مخدرات ميناء مصراتة
ليبيا
بالصور: الجعفري يفاجئ جماهير الكرة في اجتماع الكاف بالسنغال
رياضة محلية
الأعلى لأمازيغ ليبيا يعلن الأحد 13 يناير عطلة بداية العام الجديد
ليبيا
كاركاتير خيري - الترتيبات الأمنية والمليشيات
كاريكاتير
سلتو يكشف عرض «نادي الجيران» ويتحدث عن رحيله من الأهلي طرابلس
رياضة محلية
ضبط 556 كرتونة تحوي مسدسات تركية داخل حاوية بميناء مصراتة
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بيتزا البطاطا الشهية