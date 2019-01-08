اتحاد الكرة الليبي يعقد مؤتمرًا صحفيًا بسبب مصر و«كان 2019»

عبدالحكيم الشلماني

عقد اتحاد الكرة الليلة مؤتمرًا صحفيًّا بمقر الاتحاد بطرابلس على خلفية استضافة مصر بطولة نهائيات أفريقيا 2019 والحفاظ على حظوظ المنتخب في التأهل للنهائيات.

وقال الشلماني خلال كلمة له في المؤتمر: «جميع الإمكانات ستتوفر للمنتخب وبمجرد علمنا باستضافة مصر الحدث الأفريقي الكبير، عقد الاتحاد الليبي اجتماعًا، وأجرينا عديد الاتصالات مع الجهات الرسمية الليبية التي لها علاقتها بالمنتخب الوطني من أجل التكاتف وتوفير كل الإمكانات من أجل التاهل إلى «مصر 2019»).

وطلب الشلماني من روابط المشجعين بالأندية الاتفاق على نقل الجمهور الليبي إلى تونس عن طريق روابط المشجعين بالأندية، وذلك لمؤازرة المنتخب الوطني أمام جنوب أفريقيا في المباراة الفاصلة والأخيرة بالمجموعة الخامسة.

ويحتاج المنتخب الليبي إلى الفوز على جنوب أفريقيا ليرفع رصيده إلى 10 نقاط ويتأهل بصحبة نيجيريا متصدر ترتيب المجموعة، علمًا بأن منتخب جنوب أفريقيا يملك تسع نقاط وليبيا سبع نقاط وسيشل نقطة واحدة.

واكد الشلماني في كملته في المؤتمر الصحفي ان إتحاد الكرة يعد بمكافأة مالية كبيرة للاعبي المنتخب الليبي في حالة الفوز على منتخب جنوب افريقيا.

وطلب من الأطقم الفنية اختيار الملعب المناسب لهذه المباراة المهمة وأن البرنامج العام للمنتخب سوف يشمل مباريات ودية ومعسكرات، وسوف نعلنها في الثالث عشر من شهر يناير الجاري بعد اجتماع الاتحاد مع المدير الإداري للمنتخب والطاقم الفني.

وأكد أن المنتخب الوطني يمثل ليبيا، ويجب على الجميع التكاتف من أجل دعم المنتخب وتوفير كافة الإمكانات من أجل تحقيق الفوز والتأهل إلى «مصر 2019» .

