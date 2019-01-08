تأجيل دوري اليد الليبي بسبب «الوقت»

من إحدى مباريات الدوري الليبي لكرة اليد (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة اليد، تأجيل انطلاق منافسات الدوري الممتاز للموسم 2018/2019، الذي كان مقررًا انطلاقه الجمعة المقبل.

ونشر اتحاد كرة اليد، على صفحته بـ«فيسبوك»، اليوم، قرار التأجيل، على أن أسبابه تكمن في أن أغلب الأندية المشارِكة في المسابقة تعاني عدم الجاهزية البدنية والفنية للاعبيها، وتحتاج لوقت حتى يكمل كل فريق برنامجه الإعدادي بدنيًّا وفنيًّا.

وحددت لجنة المسابقات يوم السبت 26 يناير الجاري، موعدًا جديدًا للبداية الفعلية لدوري الكبار في الاتحادات الفرعية بالمناطق الثلاث، حسب المواجهات ضمن الجداول المحددة مسبقًا.

