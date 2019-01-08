النصر في القاهرة اليوم لموقعة بياليتاس الأحد

فريق الكرة الأول بنادي النصر (أرشيفية: الإنترنت)

تغادر اليوم بعثة فريق الكرة الأول بنادي النصر إلى مصر لإجراء معسكر قصير قبيل لقاء فريق بياليتاس البوركيني يوم 13 يناير الجاري، في ذهاب دور الـ32 لـ«الكونفدرالية الأفريقية»، على استاد «المقاولون العرب».

وبدأ فريق النصر تدريباته استعدادًا للمواجهة الأفريقية، ويعمل الجهاز الفني للنصر بقيادة المدرب الوطني المخضرم فوزي العيساوي، على تجهيز اللاعبين بشكل جيد للمواجهة الأفريقية من أجل تحقيق فوز مريح في لقاء الذهاب يساعد الفريق في تخطي هذه العقبة والتأهل إلى دور الـ 16 «المجموعات» ببطولة الكونفدرالية بعد توديع دوري أبطال أفريقيا.

ويسعى العيساوي إلى إخراج لاعبيه من أجواء الخسارة التي لحقت بهم في مباراة ديربي بنغازي أول أمس، أمام الأهلي بنغازي بهدف دون رد ضمن مؤجلات الأسبوع الثالث للدوري الممتاز الليبي.

