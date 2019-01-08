السراج يلتقي رئيس الأهلي بنغازي ويصدر قرارات هامة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 08 يناير 2019, 06:03 مساء
فائز السراج «وسط» في إجتماعه بخال السعيطي «يمين» وبشير القنطيري (صفحة المجلس الرئاسي)

وجه رئيس حكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، بدعم النادي الأهلي بنغازي والعمل على بدء البنية التحتية للنادي على وجه السرعة، كما تم ‎أيضًا الاتصال بمحافظ مصرف ليبيا المركزي، من أجل توفير العملة الصعبة للنادي لتوفير متطلبات المشاركة الخارجية بالنادي لحلحلة المعوقات المالية للنادي الأهلي، ولدعم المشاركة الأفريقية.

جاء ذلك خلال استقبال السراج لرئيس مجلس إدارة النادي الأهلي خالد السعيطي، ورئيس هيئة الشباب والرياضة بشير القنطاري لبحث الذمة المالية التي يعاني منها النادي، اليوم بطرابلس.

‎ونشر المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي مضمون الاجتماع على الصفحة الرسمية للمجلس على «فيس بوك»، وجاء فيها: «في إطار اهتمامه بقطاع الشباب والرياضة، اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج صباح اليوم، مع كل من رئيس هيئة الشباب والرياضة د. بشير القنطري، ورئيس نادي الأهلي بنغازي خالد السعيطي».
وأضاف: «اطلع الرئيس خلال الاجتماع الذي عقد بمقر المجلس الرئاسي بالعاصمة طرابلس على المشاريع المدرجة بخطة عمل هيئة الشباب والرياضة واحتياجات المؤسسات الرياضية بمختلف المناطق، حيث أبدى سيادته استعداد حكومة الوفاق الوطني لتطوير وصيانة المرافق والمراكز الرياضية وإنشاء مراكز جديدة» .

وفيما يخص المنطقة الشرقية تحديداً، أصدر الرئيس تعليماته باستكمال وإنشاء عدد من المشاريع التي تم عرضها خلال الاجتماع ومن بينها المدينة الرياضية ببنغازي والساحات الشعبية بطبرق، ودعا السيد الرئيس إلى الاجتماع بجهاز تطوير المرافق حتي يتم التنسيق بشان هذه المشاريع.

وأكد الرئيس على ضرورة الاهتمام بالأندية الرياضية، مشيداً بالدور الذي تلعبه في المجتمع كمنارات رياضية واجتماعية وثقافية، تؤكد على مفاهيم الانتماء ووحدة البلاد وترابط أهلها.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بالصور: الجعفري يفاجئ جماهير الكرة في اجتماع الكاف بالسنغال
رياضة محلية
الأعلى لأمازيغ ليبيا يعلن الأحد 13 يناير عطلة بداية العام الجديد
ليبيا
كاركاتير خيري - الترتيبات الأمنية والمليشيات
كاريكاتير
سلتو يكشف عرض «نادي الجيران» ويتحدث عن رحيله من الأهلي طرابلس
رياضة محلية
ضبط 556 كرتونة تحوي مسدسات تركية داخل حاوية بميناء مصراتة
ليبيا
السايح يطلع «النواب» على استعدادات المفوضية للاستفتاء ويقدم ملاحظاته على القانون
ليبيا
لجنة أزمة الوقود والغاز تعلن إنهاء عملها استجابة لقرار المجلس الرئاسي
ليبيا
ليبيا في الصحافة الأجنبية: عائدات النفط والجضران وشحنة مخدرات
ليبيا
هريسة جوز الهند في خطوات بسيطة
أناقة وجمال
«جي بي مورغان» يعترف بتحويل مدفوعات لوليد الجهمي: إنها خدمات وليست رشوة
ليبيا
صنع الله: إجمالي الإيرادات النفطية بلغ 24.4 مليار دولار خلال العام 2018
ليبيا
شاهد.. الثلوج تغطي مناطق الجبل الأخضر
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

لص يرتكب خطأً فادحًا بمهاجمته بطلة فنون قتالية