السراج يلتقي رئيس الأهلي بنغازي ويصدر قرارات هامة

فائز السراج «وسط» في إجتماعه بخال السعيطي «يمين» وبشير القنطيري (صفحة المجلس الرئاسي)

وجه رئيس حكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، بدعم النادي الأهلي بنغازي والعمل على بدء البنية التحتية للنادي على وجه السرعة، كما تم ‎أيضًا الاتصال بمحافظ مصرف ليبيا المركزي، من أجل توفير العملة الصعبة للنادي لتوفير متطلبات المشاركة الخارجية بالنادي لحلحلة المعوقات المالية للنادي الأهلي، ولدعم المشاركة الأفريقية.

جاء ذلك خلال استقبال السراج لرئيس مجلس إدارة النادي الأهلي خالد السعيطي، ورئيس هيئة الشباب والرياضة بشير القنطاري لبحث الذمة المالية التي يعاني منها النادي، اليوم بطرابلس.

‎ونشر المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي مضمون الاجتماع على الصفحة الرسمية للمجلس على «فيس بوك»، وجاء فيها: «في إطار اهتمامه بقطاع الشباب والرياضة، اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج صباح اليوم، مع كل من رئيس هيئة الشباب والرياضة د. بشير القنطري، ورئيس نادي الأهلي بنغازي خالد السعيطي».

وأضاف: «اطلع الرئيس خلال الاجتماع الذي عقد بمقر المجلس الرئاسي بالعاصمة طرابلس على المشاريع المدرجة بخطة عمل هيئة الشباب والرياضة واحتياجات المؤسسات الرياضية بمختلف المناطق، حيث أبدى سيادته استعداد حكومة الوفاق الوطني لتطوير وصيانة المرافق والمراكز الرياضية وإنشاء مراكز جديدة» .

وفيما يخص المنطقة الشرقية تحديداً، أصدر الرئيس تعليماته باستكمال وإنشاء عدد من المشاريع التي تم عرضها خلال الاجتماع ومن بينها المدينة الرياضية ببنغازي والساحات الشعبية بطبرق، ودعا السيد الرئيس إلى الاجتماع بجهاز تطوير المرافق حتي يتم التنسيق بشان هذه المشاريع.

وأكد الرئيس على ضرورة الاهتمام بالأندية الرياضية، مشيداً بالدور الذي تلعبه في المجتمع كمنارات رياضية واجتماعية وثقافية، تؤكد على مفاهيم الانتماء ووحدة البلاد وترابط أهلها.