بالصور: الجعفري يفاجئ الليبيين بالظهور في اجتماع الكاف بالسنغال

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 08 يناير 2019, 02:33 مساء
الجعفري خلال جلسة تصويت الكاف في داكار (بوابة الوسط)

فاجأ الدكتور جمال الجعفري رئيس اتحاد كرة القدم الليبي «الموقوف» الجميع بظهوره بل وحضوره اجتماع «كونغرس» الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) المنعقد في العاصمة السنغالية داكار، اليوم الثلاثاء، للتصويت على اسم البلد المنظم لبطولة الأمم الأفريقية، المقرر إقامتها في يونيو المقبل، ما بين مصر وجنوب أفريقيا، قبل أن يتم الاستقرار على مصر بتصويت 16 مقابل صوت لجنوب أفريقيا، فيما امتنع عضو واحد عن التصويت من أصل 18 صوتًا.

يأتي هذا في الوقت الذي يمر فيه الجعفري ببعض المشاكل والأزمات الداخلية مع اتحاده، الأمر الذي أسفر عن استبعاده، لحين البت في أمر بقائه من عدمه، ليتم إسناد مهمة تسيير الأعمال لنائبه الأول عبد الحكيم الشلماني، لكن، فيما يبدو أن الفيفا التي سبقت وأن قامت بتهنئة الجعفري لمناسبة العام الجديد، والكاف الذي سمح بتواجده على رأس منضدة الاجتماعات لا يعترفون إلا به، كونه آخر رئيس اتحاد كرة قدم ليبي منتخب.

ويتمتع الجعفري بمناصب أخرى بخلاف كونه رئيس الاتحاد الليبي المنتخب، فهو رئيس اتحاد شمال أفريقيا، وتربطه علاقة وطيدة برئيس اتحاد كرة القدم المصري هاني أبوريدة، الذي ساهم في استدعائه لضمان تصويت ليبيا لمصر، حتى تبقى فرص وحظوظ ليبيا قائمة في المنافسة خلال مباراة جنوب أفريقيا المقرر إقامتها في مارس المقبل بتونس، ضمن ختام تصفيات المجموعة العاشرة، والفائز من المباراة سيتأهل مباشرة بجانب نيجيريا، بعكس لو أسند التنظيم لجنوب أفريقيا، فكانت ستصبح المباراة دون فائدة.

الجعفري خلال جلسة تصويت الكاف والمصريان طنطاوي وثابت في مقدمة الاجتماع (بوابة الوسط)
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