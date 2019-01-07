منصب جديد للزوي في أهلي بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 07 يناير 2019, 07:03 مساء
أحمد الزوي

أسندت إدارة الأهلي بنغازي برئاسة خالد السعيطي، مهام رئاسة قطاع الناشئين لكرة القدم بالنادي، إلى أحمد الزوي.

ونشرت صفحة النادي على «فيس بوك»، اليوم، قرار تعيين الزوي الذي أصدره مجلس الإدارة برئاسة خالد السعيطي.

وأعلن الزوي اعتذاله الملاعب في 18 سبتمبر من العام الماضي، لينهي مسيرته الحافلة التي استمرت نحو 23 عامًا تنقل خلالها ما بين الملاعب الليبية والعربية، وقدم خلالها الكثير مع الفرق التي دافع عن غلالتها كما وأحرز العديد من الأهداف المؤثرة مع المنتخب الوطني الأول.

وبدأ الزوي مسيرته الكروية في نادي الهلال عام 1995 بعدها تنقل بين العديد من الأندية الليبية وكان له تجربة في نادي القادسية السعودي ليحط الرحال في نادي الاتحاد ويقدم معه مواسم مميزة ويحصل خلالها على لقب هداف الدوري الليبي.

وأعلن الزوي، اعتزال كرة القدم بعد مشوار حافل بالعطاء داخل المستطيل الأخضركأحد أفضل وأهم المهاجمين في تاريخ ليبيا.

ولعب الزوي لأندية النصر والأهلي بنغازي والاتحاد في ليبيا، والقادسية في السعودية، والنادي البنزرتي في تونس.

وشارك الزوي في تحقيق 4 بطولات دوري ليبي، و3 كؤوس و 4 سوبر، وقاد الاتحاد لنصف نهائي كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وهو من مواليد مدينة بنغازي الزاهرة في 28 ديسمبر سنة 1982 وهو من سكان منطقة «الليثي».

وبدأ الزوي مشواره مع كرة القدم من فريق براعم الهلال في سنة 1995، ثم انتقل إلى الأهلي بنغازي فئة الآمال، ومن ثم إلى صفوف بنغازي الجديدة لمدة ثلاثة مواسم، ثم الفريق الأول بنغازي الجديدة، ثم النصر، قبل أن ينتقل إلى الفريق الأول لنادي الأهلي بنغازي، والاتحاد الليبي، ثم بدأ مشواره الاحترافي خارج ليبيا بالانتقال إلى القادسية السعودي والبنزرتي التونسي.

 


 

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