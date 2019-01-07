سلتو يكشف عرض «نادي الجيران» ويتحدث عن رحيله من الأهلي طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 07 يناير 2019, 06:17 مساء
أنيس سلتو

أعلن اللاعب الدولي أنيس سلتو، موقفه رسميًا من الرحيل عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي طرابلس، والانتقال إلى نادي الاتحاد، أو قبوله أيًا من عروض الاحتراف بأحد الأندية العربية.

ونشر سلتو على صفحته الرسمية بـ«فيس بوك» رسالة وجهها إلى جماهير الأهلي طرابلس، أكد خلالها أن «هناك من يحاول إحداث فتنة بينه وبين جماهير الأهلي، بسبب حالة الحب الكبير المتبادل».

وأعلن سلتو، رسميًا، بقاءه ضمن صفوف الفريق للدفاع عن ألوان الزعيم حتى ختام الموسم الجاري موعد نهاية إعارته من النجم الساحلي لكي يصبح لاعبًا حرًا.

وأشار السلتو إلى أنه رفض عرضًا مغريًا مما أسماه بـ«نادي الجيران» يصل إلى 750 ألف دولار للنادي بالإضافة إلى 7 ملايين دينار له.
 

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