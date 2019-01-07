تسريب مصري: «كاف» حسم موقف ليبيا من التأهل لنهائيات «كان» 2019

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 07 يناير 2019, 05:31 مساء
منتخب ليبيا الأول لكرة القدم (أرشيفية: الإنترنت)

يتردد داخل أروقة الاتحاد المصري لكرة القدم أن رئيس الاتحاد الأفريقي «كاف» أحمد أحمد، أخطر رئيس الاتحاد المصري هاني أبو ريدة، بحسم أمر تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 لصالح مصر، ويتبقى فقط الإعلان الرسمي.

ونشر موقع «كووورة» تقريراً اليوم، يؤكد من خلال «مصدر بالكاف» أن الاتحاد الأفريقي طالب المسؤولين المصريين عدم الإعلان قبل أن يعلن «كاف» رسميًا في اجتماع لجنته التنفيذية بداكار يوم الأربعاء المقبل.

وسحب «كاف» تنظيم أمم أفريقيا من الكاميرون، بسبب البطء في التجهيزات، وتنافست مصر وجنوب أفريقيا، على تنظيم البطولة بدلًا منها.

وحالة صحة ما يتردد داخل الاتحاد المصري، فذلك يضمن للمنتخب الليبي التأهل للنهائيات حالة فوزه على منتخب جنوب أفريقيا في المباراة الأخيرة للمجموعة الخامسة بالتصفيات التي ستقام في 22 مارس المقبل بتونس، حيث يحتل المنتخب الليبي الترتيب الثالث عن المجموعة الخامسة برصيد 7 نقاط، فيما يملك منتخب جنوب أفريقيا 9 نقاط خلف نيجيريا الذي ضمن التأهل بـ 10 نقاط ويتبقى له مباراة مع سيشل.

وسبق أن أحدث دخول جنوب أفريقيا سباق تنظيم البطولة، كثيرا من القلق لدى منسوبي الكرة الليبية، حيث تنص لوائح الاتحاد الأفريقي على تأهل منتخب البلد المنظم للبطولة إلى النهائيات مباشرة دون النظر إلى نتائجه، ما كان يعني أن فوز ليبيا على جنوب أفريقيا في المباراة المقبلة، لن يمنحها التأهل رغم صعودها في هذه الحالة للمركز الثاني خلف نيجيريا الذي ضمن التأهل.

 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تدخين الأطفال تقليد متوارث عبر الأجيال في البرتغال
منوعات
هريسة جوز الهند في خطوات بسيطة
أناقة وجمال
شاهد.. الثلوج تغطي مناطق الجبل الأخضر
ليبيا
دمشق تلاحق «النهضة» التونسية بقضية تسفير «متطرفين» إلى ليبيا و نقلهم لسورية
ليبيا
تقرير «المحاسبة»: «المركزي» بالبيضاء يوافق على توريد سلع تموينية بأسعار السوق ...
ليبيا
الحكومة الإسرائيلية تسعى للحصول على تعويضات مالية من ليبيا
ليبيا
كتيبة «النواصي» توضح حقيقة بيان قوة حماية تأمين طرابلس
ليبيا
الشلماني: نراهن على مصر.. ولن نسكت على ظلم الكرة الليبية مرة ثانية.. ومستعدون ...
رياضة محلية
العاهل الماليزي يتخلى عن العرش
دولى
ليبيا تشارك بالدورة الخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب
ثقافة وفن
العثور على عاج ماموث بمنتجات في كمبوديا
منوعات
مشايخ وأعيان بنغازي: رفع الغطاء الاجتماعي عن المطلوبين للعدالة
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

السعوديات يتلقين إخطارات الطلاق برسائل على هواتفهن بدءًا من الأحد