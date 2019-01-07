تسريب مصري: «كاف» حسم موقف ليبيا من التأهل لنهائيات «كان» 2019

منتخب ليبيا الأول لكرة القدم (أرشيفية: الإنترنت)

يتردد داخل أروقة الاتحاد المصري لكرة القدم أن رئيس الاتحاد الأفريقي «كاف» أحمد أحمد، أخطر رئيس الاتحاد المصري هاني أبو ريدة، بحسم أمر تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 لصالح مصر، ويتبقى فقط الإعلان الرسمي.

ونشر موقع «كووورة» تقريراً اليوم، يؤكد من خلال «مصدر بالكاف» أن الاتحاد الأفريقي طالب المسؤولين المصريين عدم الإعلان قبل أن يعلن «كاف» رسميًا في اجتماع لجنته التنفيذية بداكار يوم الأربعاء المقبل.

وسحب «كاف» تنظيم أمم أفريقيا من الكاميرون، بسبب البطء في التجهيزات، وتنافست مصر وجنوب أفريقيا، على تنظيم البطولة بدلًا منها.

وحالة صحة ما يتردد داخل الاتحاد المصري، فذلك يضمن للمنتخب الليبي التأهل للنهائيات حالة فوزه على منتخب جنوب أفريقيا في المباراة الأخيرة للمجموعة الخامسة بالتصفيات التي ستقام في 22 مارس المقبل بتونس، حيث يحتل المنتخب الليبي الترتيب الثالث عن المجموعة الخامسة برصيد 7 نقاط، فيما يملك منتخب جنوب أفريقيا 9 نقاط خلف نيجيريا الذي ضمن التأهل بـ 10 نقاط ويتبقى له مباراة مع سيشل.

وسبق أن أحدث دخول جنوب أفريقيا سباق تنظيم البطولة، كثيرا من القلق لدى منسوبي الكرة الليبية، حيث تنص لوائح الاتحاد الأفريقي على تأهل منتخب البلد المنظم للبطولة إلى النهائيات مباشرة دون النظر إلى نتائجه، ما كان يعني أن فوز ليبيا على جنوب أفريقيا في المباراة المقبلة، لن يمنحها التأهل رغم صعودها في هذه الحالة للمركز الثاني خلف نيجيريا الذي ضمن التأهل.