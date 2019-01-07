بالصور: عطية مديرًا فنيًا للمنتخب الأولمبي الليبي استعدادًا لنيجيريا وحلم طوكيو

جانب من اجتماع الشلماني بعطية (المركز الإعلامي)

عقد رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم المكلف، عبدالحكيم الشلماني، اجتماعًا مهمًا بحضور الأمين العام للاتحاد المهندس محمد قريميدة مع سالم صولة مدير المنتخب الأول.

وتم خلال الاجتماع مناقشة استحقاقات المنتخبات الوطنية والتزاماته خلال المرحلة القريبة المقبلة، حيث تم تكليف المدرب الوطني رضا عطية بمنصب المدير الفني للمنتخب الليبي الأولمبي، والمدرب ناصر بلحاج مدربًا عامًا، والمدرب محمد الككلي مدربًا مساعدًا، وسالم الهادي مدربًا لحراس المرمى، وكمال الترهوني مديرًا إداريًا للمنتخب الأولمبي.

وتنتظر المنتخب الليبي الأولمبي مباراة دولية مهمة ستجمعه بالمنتخب النيجيري الأولمبي ضمن التصفيات الأفريقية للمنتخبات، حيث ستقام مباراة الذهاب الأولى بتونس والإياب بنيجيريا، وذلك خلال الفترة من 18 إلى 26 من شهر مارس المقبل من أجل التأهل لنهائيات البطولة التي ستستضيفها ملاعب مصر خلال شهر نوفمبر المقبل، وهي البطولة التي ستشهد تأهل المنتخبات الأربع الأولى كممثلة للقارة الأفريقية في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو2020.

جانب من اجتماع الشلماني بعطية (المركز الإعلامي)

جانب من اجتماع الشلماني بعطية (المركز الإعلامي)