بالصور: عطية مديرًا فنيًا للمنتخب الأولمبي الليبي استعدادًا لنيجيريا وحلم طوكيو

بنغازي - بوابة الوسط: زين العابدين بركان | الإثنين 07 يناير 2019, 03:15 مساء
جانب من اجتماع الشلماني بعطية (المركز الإعلامي)

عقد رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم المكلف، عبدالحكيم الشلماني، اجتماعًا مهمًا بحضور الأمين العام للاتحاد المهندس محمد قريميدة مع سالم صولة مدير المنتخب الأول.

وتم خلال الاجتماع مناقشة استحقاقات المنتخبات الوطنية والتزاماته خلال المرحلة القريبة المقبلة، حيث تم تكليف المدرب الوطني رضا عطية بمنصب المدير الفني للمنتخب الليبي الأولمبي، والمدرب ناصر بلحاج مدربًا عامًا، والمدرب محمد الككلي مدربًا مساعدًا، وسالم الهادي مدربًا لحراس المرمى، وكمال الترهوني مديرًا إداريًا للمنتخب الأولمبي.

وتنتظر المنتخب الليبي الأولمبي مباراة دولية مهمة ستجمعه بالمنتخب النيجيري الأولمبي ضمن التصفيات الأفريقية للمنتخبات، حيث ستقام مباراة الذهاب الأولى بتونس والإياب بنيجيريا، وذلك خلال الفترة من 18 إلى 26 من شهر مارس المقبل  من أجل التأهل لنهائيات البطولة التي ستستضيفها ملاعب مصر خلال شهر نوفمبر المقبل، وهي البطولة التي ستشهد تأهل المنتخبات الأربع الأولى كممثلة للقارة الأفريقية في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو2020.

جانب من اجتماع الشلماني بعطية (المركز الإعلامي)
جانب من اجتماع الشلماني بعطية (المركز الإعلامي)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد.. الثلوج تغطي مناطق الجبل الأخضر
ليبيا
دمشق تلاحق «النهضة» التونسية بقضية تسفير «متطرفين» إلى ليبيا و نقلهم لسورية
ليبيا
تقرير «المحاسبة»: «المركزي» بالبيضاء يوافق على توريد سلع تموينية بأسعار السوق ...
ليبيا
الحكومة الإسرائيلية تسعى للحصول على تعويضات مالية من ليبيا
ليبيا
كتيبة «النواصي» توضح حقيقة بيان قوة حماية تأمين طرابلس
ليبيا
الشلماني: نراهن على مصر.. ولن نسكت على ظلم الكرة الليبية مرة ثانية.. ومستعدون ...
رياضة محلية
العاهل الماليزي يتخلى عن العرش
دولى
ليبيا تشارك بالدورة الخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب
ثقافة وفن
العثور على عاج ماموث بمنتجات في كمبوديا
منوعات
مشايخ وأعيان بنغازي: رفع الغطاء الاجتماعي عن المطلوبين للعدالة
ليبيا
قرار برفض تأجيل ديربي بنغازي.. والإقامة في الموعد
رياضة محلية
الاتحاد الليبي لبناء الأجسام يفوز بجائزة الأفضل في 2018
رياضة محلية
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

السعوديات يتلقين إخطارات الطلاق برسائل على هواتفهن بدءًا من الأحد