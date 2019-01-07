لجنة تسييرية جديدة لإدارة نادي الهلال ببنغازي

جانب من اجتماع قرار تشكيل لجنة تسييرية لإدارة نادي الهلال (المركز الإعلامي)

أصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة، سالم عبدالهادي بوزريدة، قرارًا يقضي بتشكيل لجنة تسييرية لإدارة نادي الهلال ببنغازي برئاسة نجم الكرة الطائرة الدولي السابق إدريس غيث أقدورة.

وتضم اللجنة فوزي جعودة نائبًا للرئيس، وعضوية كل من عياد محمد الشحومي وحكيم الطيب عبدالمالك ومحمد علي عمورة وسالم نصر مختار وعادل الزروق بن عمران.

جانب من اجتماع قرار تشكيل لجنة تسييرية لإدارة نادي الهلال (المركز الإعلامي)

صورة ضوئية من الخطاب (المركز الإعلامي)

صورة ضوئية من الخطاب (المركز الإعلامي)