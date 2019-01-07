قمة بين الاتحاد والأهلي طرابلس في افتتاح دوري اليد

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الإثنين 07 يناير 2019, 03:06 مساء
جانب من مباراة الاتحاد والأهلي طرابلس (المركز الإعلامي بنادي الاتحاد)

حددت لجنة المسابقات باتحاد المنطقة الأولى لكرة اليد، الجمعة المقبل، موعد انطلاق منافسات الدوري الممتاز لفئة الكبار 2018-2019، تحت إشراف لجنة المسابقات العامة.

وستقام منافسات الدوري بالمنطقة الأولى بنظام المجموعة الواحدة، وبمشاركة ستة فرق وهي الاتحاد والأهلي طرابلس والجزيرة واتحاد الشرطة والمشعل والصباح، بعد أن اعتذر المدينة والإشعاع للعب في دوري المنطقة الأولى لكرة اليد.

وستكون مواجهات الأسبوع الأول بلقاء الاتحاد مع الأهلي طرابلس في افتتاح المسابقة، واتحاد الشرطة يلتقي الجزيرة، والصباح يلتقي المشعل.

وكان الاتحاد الليبي لكرة اليدحدد بداية انطلاق المرحلة الأولى من الدوري لفئة الكبار لكل منطقة على حدة، للموسم الرياضي 2018-2019، وذلك خلال الفترة من 4 يناير وحتى 10 فبراير 2019، على أن يكون الدوري من مرحلتين (ذهابًا وإيابًا) وأن تتخلل هذه الفترة مرحلة أولى من دوري الكأس.

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