الترهوني: الشط لن يطعن على قرار لجنة المسابقات حفاظًا على بطولة الدوري الليبي

نائب رئيس مجلس إدارة النادي، كمال الترهوني (المركز الإعلامي)

عقد مجلس إدارة نادي الشط الأحد اجتماعًا بحث خلاله قرار لجنة المسابقات بشأن منح الفوز لفريق الاتحاد على الشط، بسبب عدم حضوره المباراة، وكذلك الغرامة المالية التي فرضت على النادي.

وعن فحوى الاجتماع قال نائب رئيس مجلس إدارة النادي، كمال الترهوني، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» إن «نادي الشط يحترم قرار لجنة المسابقات بهذا الخصوص، وإنه لن يقدم طعنًا في هذا القرار حرصًا من النادي على عدم إثارة المشاكل والعلاقات الأخوية التي تربط نادي الشط بشقيقه نادي الاتحاد، ومن أجل إنجاح مسابقات الدوري الممتاز هذا الموسم».