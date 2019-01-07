«القوة البدنية» يشكل اتحاداته الفرعية

أبطال القوة البدنية الليبية في تجمع سابق (أرشيفية : الإنترنت)

أصدرت اللجنة التسييرية للاتحاد الليبي للقوة البدنية قرارًا بإعادة تشكيل اتحاداته الفرعية بالمناطق الشرقية والوسطى والغربية.

اتحاد المنطقة الشرقية برئاسة مصطفى أرويص ونائبه طلال مخلوف، والمقرر وائل أبودبوس وأمين الصندوق سليم الفارسي وعضوية علي الوكيل وطارق أبوزعكوك وصالح رحيل.

واتحاد الوسطى برئاسة الصيد عيسى ونائبه أحمد القزيري والمقرر أحمد حقيق، وأمين الصندوق مصطفى الدعيكي، وعضوية خالد شختور وخالد أبوفانة ونوري الشوشان.

واتحاد المنطقة الغربية برئاسة محمد البابور ونائبه رشاد فارس والمقرر حلمي نصرات، وأمين الصندوق رضا الجربي وعضوية رائد الزقوزي ومراد احتيوش ونادر رشيد.

وستشرف هذه الاتحادات على بطولة القوة البدنية على مستوى المناطق التي ستقام في الفترة من 17 إلى 19 يناير الجاري.