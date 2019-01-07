طائرة الأهلي طرابلس تستضيف الصقور والهلال يواجه الاتحاد المصراتي

جانب من منافسات سابقة في الطائرة الليبية (أرشيفية : الإنترنت)

يتجدد الموعد، اليوم الإثنين، مع مباراتين في الدوري الليبي للكرة الطائرة بالقاعة الكبرى بطرابلس، حيث يستضيف الأهلي طرابلس فريق صقور العلالقة بإدارة الحكمين عبدالسلام البكراوي وإسماعيل الكيلاني والمسجل عبدالحكيم رمضان.

وبالمجمع الرياضي في بنغازي، يواجه الاتحاد المصراتي فريق الهلال بإدارة الحكمين علي الأوجلي والدولي حسن البركي والمسجل عصام الفسي.

وقبل المباراتين الأهلي طرابلس برصيد 21 نقطة من 9 مباريات وصقور العلالقة 7 نقاط والاتحاد المصراتي 21 نقطه والهلال 5 نقاط.



الأهلي طرابلس والأهلي بنغازي والاتحاد المصراتي ضمنت تأهلها للدور السداسي على مستوى ليبيا.