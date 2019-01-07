سلة الأهلي طرابلس والمروج في الصدارة

مباراة سابقة في كرة السلة الليبية بمشاركة الأهلي طرابلس (المركز الإعلامي)

جرت، الأحد، ثلاث مباريات في أول أسابيع المرحلة الثانية للدوري الليبي لكرة السلة، حيث شهدت قاعة نادي الإشعاع بزليتن حسم الأهلي طرابلس ديربي العاصمة لصالحه بفوزه على الاتحاد 74 / 64.

وبمجمع بنغازي جرت مباراتان انتهيتا بفوز المروج على التحدي 108/ 52، والهلال على خالد بن الوليد 63 / 46، وكان اليرموك فاز على المدينة 58/ 49 والشباب على الوحدة 72/ 33.

بعد هذه النتائج باتت صدارة المجموعة الأولى لأهلي طرابلس برصيد 12 نقطة، ويليه الاتحاد 10 نقاط، واليرموك 9، والمدينة 8، والشباب 8، والوحدة 6 نقاط.

أما المجموعة الثانية فيتصدرها المروج برصيد11 نقطة، ويليه النصر 10 نقاط، والهلال 9، والأهلي بنغازي 8، وخالد بن الوليد 7، والتحدي 6 نقاط.

يشار إلى أنه باقٍ مباراة واحدة في الجولة ستجمع غدًا الثلاثاء القطبين الأهلي بنغازي والنصر في قمة مرتقبة.