الشلماني يطرق كل الأبواب لإنقاذ فرصة المنتخب في «كان»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأحد 06 يناير 2019, 10:24 مساء
عبدالحكيم الشلماني «يمين» مع الدكتور بشير القنطري «وسط» 6 يناير 2019 (صفحة اتحاد الكرة)

كثف رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم «المكلف»عبد الحكيم الشلماني، من اتصالاته ومشاوراته مع الاتحاد الإفريقى لكرة القدم بشأن دعم ملف استضافة مصر لنهائيات بطولة إفريقيا 2019 التى تنافسها جنوب إفريقيا في الاستضافة.

وحسب ما نشرته صفحة اتحاد الكرة، اليوم على «فيس بوك»: «في إطار حرصه على تحمل مسؤولياته تجاه الدفاع عن حق وحظوظ المنتخب الوطني في المنافسة على بطاقة التأهل الثانية للنهائيات عقد رئيس الاتحاد لقاءات واجتماعات تشاورية مع رئيس اللجنة الأولمبية الليبية الدكتور جمال الزروق ، ورئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة بحكومة الوفاق الدكتور بشير القنطري، من أجل تكثيف الجهود وبذل المساعي والإسراع في التواصل مع رؤساء اللجان الأولمبية العربية والإفريقية والدولية، وكذلك التواصل مع وزراء الشباب والرياضة العرب والأفارقة قبل موعد الإعلان رسميا عن البلد التي ستستضيف النهائيات الإفريقية، ومن أجل إيصال صوتنا حتي لاتمنح الاستضافة لجنوب إفريقيا، ما سيقلل من حظوظ منتخبنا، وماسيلحقه من ضرر وإحباط لكرتنا الوطنية التي واجهت الكثير من الصعاب طوال مشوار التصفيات وماتحملته من تنقل وسفر ومصاريف جراء خوضها لجميع مباريات التصفيات خارج ملاعبها، نتيجة الحظر المفروض على الملاعب الليبية منذ سنوات» .

وطلب الشلماني، من رئيس الاتحاد السابق، جمال الجعفري، بالتدخل لدى الاتحاد الإفريقي «كاف» بشأن مباراة المنتخب الوطني وجنوب إفريقيا في حالة تنظيم حكومة الأخير نهائيات أمم إفريقيا 2019.

جاء ذلك في رسالة بعث بها الشلماني للجعفري بصفته عضوا في اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وسحب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، تنظيم البطولة من الكاميرون، وتقدمت مصر وجنوب إفريقيا لتنظيمها، وسيتم اختيار الدولة المنظمة للبطولة المقبلة يوم الأربعاء القادم.

يشار إلى أن لوائح الاتحاد الإفريقي تمنح منتخب البلد المضيف حق التأهل المباشر، ما يعني أن فرصة المنتخب الليبي «حالة فوزه في المباراة المتبقية من التصفيات على جنوب إفريقيا في مارس القادم» لن تمنحه التأهل رغم أحقيته في الترتيب بعد أن يصبح ثانيًا بعد نيجيريا عن المجموعة الخامسة.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الشلماني: نراهن على مصر.. ولن نسكت على ظلم الكرة الليبية مرة ثانية.. ومستعدون ...
رياضة محلية
العاهل الماليزي يتخلى عن العرش
دولى
ليبيا تشارك بالدورة الخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب
ثقافة وفن
العثور على عاج ماموث بمنتجات في كمبوديا
منوعات
قرار برفض تأجيل ديربي بنغازي.. والإقامة في الموعد
رياضة محلية
الاتحاد الليبي لبناء الأجسام يفوز بجائزة الأفضل في 2018
رياضة محلية
بنغازي تستضيف معرض «صنع في مصر»
ليبيا
بالفيديو: تخريج دفعة جديد من قوة مكافحة الإرهاب بالمنطقة الشرقية
ليبيا
حوار.. عميد بلدية تازربو يروي لـ«الوسط»: الخاطفون سألوني عن رصيد حسابي واتهموني ...
ليبيا
«جريدة الوسط»: عودة المنسحبين إلى «الرئاسي» وتشكيل حكومة وحدة وطنية
ليبيا
التاجوري موهبة ليبية تبهر بلاد «العم سام»
رياضة محلية
الدعم النقدي للوقود يثير جدلا بين المؤيدين والمعارضين
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

المشروبات الغازية تدمر الكلى