الشلماني يطرق كل الأبواب لإنقاذ فرصة المنتخب في «كان»

عبدالحكيم الشلماني «يمين» مع الدكتور بشير القنطري «وسط» 6 يناير 2019 (صفحة اتحاد الكرة)

كثف رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم «المكلف»عبد الحكيم الشلماني، من اتصالاته ومشاوراته مع الاتحاد الإفريقى لكرة القدم بشأن دعم ملف استضافة مصر لنهائيات بطولة إفريقيا 2019 التى تنافسها جنوب إفريقيا في الاستضافة.

وحسب ما نشرته صفحة اتحاد الكرة، اليوم على «فيس بوك»: «في إطار حرصه على تحمل مسؤولياته تجاه الدفاع عن حق وحظوظ المنتخب الوطني في المنافسة على بطاقة التأهل الثانية للنهائيات عقد رئيس الاتحاد لقاءات واجتماعات تشاورية مع رئيس اللجنة الأولمبية الليبية الدكتور جمال الزروق ، ورئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة بحكومة الوفاق الدكتور بشير القنطري، من أجل تكثيف الجهود وبذل المساعي والإسراع في التواصل مع رؤساء اللجان الأولمبية العربية والإفريقية والدولية، وكذلك التواصل مع وزراء الشباب والرياضة العرب والأفارقة قبل موعد الإعلان رسميا عن البلد التي ستستضيف النهائيات الإفريقية، ومن أجل إيصال صوتنا حتي لاتمنح الاستضافة لجنوب إفريقيا، ما سيقلل من حظوظ منتخبنا، وماسيلحقه من ضرر وإحباط لكرتنا الوطنية التي واجهت الكثير من الصعاب طوال مشوار التصفيات وماتحملته من تنقل وسفر ومصاريف جراء خوضها لجميع مباريات التصفيات خارج ملاعبها، نتيجة الحظر المفروض على الملاعب الليبية منذ سنوات» .

وطلب الشلماني، من رئيس الاتحاد السابق، جمال الجعفري، بالتدخل لدى الاتحاد الإفريقي «كاف» بشأن مباراة المنتخب الوطني وجنوب إفريقيا في حالة تنظيم حكومة الأخير نهائيات أمم إفريقيا 2019.

جاء ذلك في رسالة بعث بها الشلماني للجعفري بصفته عضوا في اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وسحب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، تنظيم البطولة من الكاميرون، وتقدمت مصر وجنوب إفريقيا لتنظيمها، وسيتم اختيار الدولة المنظمة للبطولة المقبلة يوم الأربعاء القادم.

يشار إلى أن لوائح الاتحاد الإفريقي تمنح منتخب البلد المضيف حق التأهل المباشر، ما يعني أن فرصة المنتخب الليبي «حالة فوزه في المباراة المتبقية من التصفيات على جنوب إفريقيا في مارس القادم» لن تمنحه التأهل رغم أحقيته في الترتيب بعد أن يصبح ثانيًا بعد نيجيريا عن المجموعة الخامسة.

