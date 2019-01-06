«فيفا» يدخل على خط انتقال الشحات من العين للأهلي المصري

حسين اتلشحات بقميص العين يمر من مدافع ريال مدريد مارسيلو (أرشيفية: الإنترنت)

نشر الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، تغريدة كتب فيها «توصل العين الإماراتي إلى اتفاق سينتقل بموجبه ‎حسين الشحات إلى النادي الأهلي خلال الانتقالات الشتوية، وذلك بناء على رغبة اللاعب بالانضمام إلى بطل الدوري المصري».

وأضاف «فيفا» بنشر تصريح سابق للشحات قال خلاله: «انتقالي للعين كان حلمًا جميلًا، وفرصة مثالية لمعانقة المجد، الانتماء للعين منحني الشرف وربط اسمي بإنجازات استثنائية»، وفقًا لـ«كووورة».

يشار إلى أن الأهلي المصري، حسم صفقة الشحات لصالحه، اليوم الأحد، مقابل 6.5 مليون دولار.

إطلالة

- حسين الشحات من مواليد 6 سبتمبر لعام 1991 يبلغ من العمر 27 عامًا ويُجيد اللعب في أكثر من مركز بالملعب، جناح وظهير أيمن، وصانع ألعاب، ولاعب وسط مدافع، وفقًا لـ«الفجر سبورتس».

- بدأ مسيرته الكروية في نادي مدينة نصر، وانتقل منه لصفوف نادي الشرقية للدخان، واستمر معه حتي عام 2014، قبل أن يتعاقد معه نادي مصر المقاصة، ليبدأ مشواره الحقيقي نحو النجوميةوالساحة الكروية في مصر كواحد من أبرز اللاعبين.



- لعب الشحات 85 مباراة مع مصر المقاصة في بطولتي الدوري وكأس مصر خلال 4 مواسم، وسجل 16 هدفًا، وصنع 18 هدفًا، وحصل على 12 إنذارًا، كما حصل على بطاقتين حمراوين.

- ساهم الشحات في حصول فريقه على المركز الرابع بالدوري موسم 2014-2015 وصعد لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية عام 2016، ووصافة الدوري المصري الممتاز للمرة الأولي في تاريخه موسم 2016-2017، وتأهل للمشاركة في بطولة دوري أبطال إفريقيا 2018، ولكنه لم يشارك بالبطولة القارية، بعد رحيله لصفوف فريق العين الإماراتي.



- انتقل حسين الشحات لصفوف العين الإماراتي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، مُعارًا لمدة 6 أشهر، قبل أن يُفعل النادي الإماراتي بند شراءه بشكل نهائي لمدة 3 مواسم في يونيو الماضي.

- شارك حسين الشحات في 23 مباراة مع العين في دوري الخليج العربي (الدوري الإماراتي)، بواقع 1714 دقيقة لعب، ونجح في تسجيل 13 هدفًا، كما صنع 15 هدفًا، وحصل على بطاقتين صفراء، ونجح في التتويج مع الفريق بلقب الدوري الإماراتي الموسم الماضي 2017-2018، ويحتل المركز الثالث في جدول البطولة بالموسم الحالي حتي الآن برصيد 28 نقطة.

- ساهم الشحات في تتويج العين بكأس رئيس الدولة الإماراتي في الموسم الماضي للمرة السابعة في تاريخ النادي، حيث لعب "الشحات" 4 مباريات بالبطولة، وسجل 3 أهداف، أما في الموسم الحالي ودع الفريق بطولة الكأس مبكرًا من دور الـ16 بعد الخسارة أمام الوصل 5-3، ولكن سجل محترفنا المصري هدفًا لفريقه.

