الاتحاد يفوز على الشط بثلاثية «إعتبارية» ومعاقبة 4 لاعبين

فريق الاتحاد حضر للملعب مع الحكام وغاب الشط (أرشيفية: الإنترنت)

أصدرت لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم الليبي، قرارا باعتبار فوز الاتحاد «3 - 0» على الشط التي كان مقررا إقامتها في الأسبوع الأول للدوري، لكن الشط تغيب عن الحضور لملعب المباراة.

كما وقعت اللجنة غرامة مالية على الشط قدرها 14 ألف دينار، وفقًا للائحة العقوبات المعمول بها بالاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

وفي نفس السياق، تمت معاقبة لاعب الأهلي طرابلس صالح الطاهر، بحرمانه من الاشتراك مع فريقه لثلاث مباريات متتالية، مع غرامة قدرها 1500 دينار، ومعاقبة الرياضيين الآتي أسماؤهم عماد حسن عوض «دارنس» وأحمد عبدالجليل «الوحدة» ومسعود ابوعجيلة «رفيق» بالحرمان من الاشتراك مع فرقهم لمباراة واحدة.