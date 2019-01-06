غموض يحيط باستقالة المرجيني من تدريب السويحلي

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأحد 06 يناير 2019, 06:50 مساء
علي المرجيني (أرشيفية: الإنترنت)

اعتذر المدرب الوطني علي المرجيني عن مواصلة تدريب فريق السويحلي الأول لكرة القدم، الذي يلعب ضمن منافسات الدوري الممتاز الليبي لكرة القدم.

واستمر المرجيني مع السويحلي ثلاثة مواسم، ووصل بالفريق الموسم الماضي إلى المركز الثاني في المجموعة الثانية.

وقال المرجيني، في تصريحه لبرنامج «الصباح الرياضي» الذي يذاع على براديو المدينة بمصراتة: «السبب الرئيسي في عدم استمراري في تدريب فريق السويحلي، خاص بي».

وكان فريق السويحلي فقد الجمعة الماضي، نتيجة مباراته مع الاتحاد«صفر - 3»، بالرغم أنه فاز في مباراتي الأسبوع الأول والثاني، ويجمع في رصيده 6 نقاط .
 

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