الأهلي بنغازي يهزم النصر ويفوز بـ«الديربي»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأحد 06 يناير 2019, 05:20 مساء
لاعب أهلي طرابلس، كوفري (أرشيفية: الإنترنت)

فاز الأهلي بنغازي بموقعة «ديربي» بنغازي أمام النصر، بهدف نظيف سجله كوفري في الدقيقة 12 من زمن المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب شهداء بنينا، ضمن مؤجلات الأسبوع الثالث من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

وبهذا الفوز يرفع الأهلي بنغازي رصيده إلى النقطة7 من 3 مباريات، فيما توقف رصيد النصر عند النقطة 6 .

نتائج مؤجلات هذا الاسبوع.

فوز الاتحاد على أهلي طرابلس بنتيجة هدفين مقابل هدف، وفوز النصر على درانس بهدفين مقابل هدف، وفوز أهلي طرابلس على الاتحاد المصراتي بنتيجة 3 - 2، وفوز أهلي بنغازي على التعاون بنتيجة 5 اهداف دون مقابل، وفوز النصر على الأنوار بهدف، وتعادل أهلي بنغازي مع شباب الجبل بهدف.

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