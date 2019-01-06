الشلماني: نراهن على مصر.. ولن نسكت على ظلم الكرة الليبية مرة ثانية.. ومستعدون لهذه المشكلة

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الأحد 06 يناير 2019, 03:04 مساء
الرئيس المكلف بإدارة اتحاد كرة القدم الليبي، عبدالحكيم الشلماني (أرشيفية : الإنترنت)

أكد الرئيس المكلف بإدارة اتحاد كرة القدم الليبي، عبدالحكيم الشلماني، أن ليبيا تدعم مصر في ملف استضافة أمم أفريقيا 2019، كون أن تنظيم جنوب أفريقيا سيحرم المنتخب الليبي من الترشح لوقوعه معه في المجموعة نفسها.
 
وقال الشلماني في تصريحات تلفزيونية إلى قناة «النبأ»، السبت، إن «المنتخب سيظلم في هذه الحالة باللوائح الظالمة، ولن نسكت عن حقنا في ذلك، وإن اتحاد الكرة الليبي بعيد عن الخلافات الداخلية حاليًا، فهو متحد لمواجهة هذه المشكلة في حالة منح تنظيم البطولة لجنوب أفريقيا».

وأضاف: «قدمنا مذكرة توضيحية للاتحاد الأفريقي منذ أيام، فمن غير المعقول أن تحرم ليبيا بعد عام ونصف العام من التصفيات، والمصاريف التي دفعت من يتحملها؟».

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