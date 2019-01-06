29 هدفًا في 6 مباريات بالقدم المصغرة

منافسات من كرة القدم المصغرة (أرشيفية : الإنترنت)

يتواصل بنجاح دوري كرة القدم المصغرة في المناطق الست، وفي آخر النتائج المسجلة بالمنطقة الأولى بدرنة، فاز أمس السبت، اتحاد الفتائح على الصفاء «2-1»، والنسور على دارنس «2-1».

وفى الجبل الغربي فاز الباروني على الوحدة الرحيبات «1-0»، وطمزين على القصر فرسطا «5-3»، ويفرن على النضال «7-2»، والنصر بالزنتان على العبور أم الجرسان «3-2».

وتأجلت اليوم الأحد، مباراتا السويحلى والصخرة، والأحرار أمام الشموع، بسبب سوء الأحوال الجوية.



النتائج المسجلة في مباريات الجمعة، بالبيضاء فاز الاستقلال على الجزيرة «4-3»، وبزليتن تعادل النصر وخليج سرت «3-3»، والنجم الرابطي فاز على ضيفه الازدهار القلعة «3-2»، والوحدة الزنتان فاز بملعبه على الوحدة الويفات «6-4»، والوحدة غريان فاز على تحدي طبقة «4-1»، وبغريان تعادل ناصر مع المسيرة بئر الغنم «3-3».