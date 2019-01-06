مواجهة بين الاتحاد والأهلي طرابلس في افتتاح دوري اليد

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأحد 06 يناير 2019, 02:41 مساء
مباراة سابقة في الدوري الليبي لكرة اليد (أرشيفية : الإنترنت)

أعلن الاتحاد الليبي لكرة اليد انطلاق مسابقة الدوري، الجمعة المقبل، من ثلاث مجموعات، تضم مجموعة المنطقة الأولى: الجزيرة والصباح والأهلي طرابلس والمشعل والاتحاد والشرطة.

وأسفرت قرعة الأسبوع الأول عن مواجهة الاتحاد ونظيره الأهلي طرابلس، بينما يقابل الشرطة فريق الجزيرة، والصباح يتبارى مع المشعل.

الدوري يقام من مرحلتين (ذهابًا وإيابًا)، وتتأهل الفرق الحاصلة على الترتيبين الأول والثاني من كل مجموعة للمرحلة الثانية.
 
ويجرى نصف دوري بين أصحاب الترتيب الثالث ليضاف فريقان منها للمرحلة الثانية التي ستقام من مجموعتين كل مجموعة تضم أربعة فرق ويتأهل الأول والثاني للدور الرباعي.

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