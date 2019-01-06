فوز الشباب واليرموك قبل «ديربي» طرابلس في دوري السلة

جانب من منافسات سابقة في كرة السلة الليبية (أرشيفية : الإنترنت)

شهدت الصالة الكبرى بطرابلس، أمس السبت، مباراتين فى افتتاح المرحلة الثانية من مسابقة الدوري الليبي لكرة السلة، فاز في المباراة الأولى فريق الشباب على الوحدة بفارق 39 نقطة 72/ 33.



وجمعت المباراة الثانية فريقي المدينة واليرموك، وجاءت حافلة بالندية والإثارة والتقارب في النتيجة، ولم تحسم إلا في الوقت الإضافي للمباراة، حيث تقدم المدينة في الربع الأول 8 /5، وفي الربع الثاني سجل اليرموك 15 نقطة مقابل 6 للمدينة ليتقدم اليرموك 20/ 14.

وفي الربع الثالث تقدم المدينة 16/ 10، ليتعادلا 30/ 30، بينما جاء الربع الرابع متكافئًا، وسجل كلا الفريقين 13 نقطة، لتنتهي المباراة بتعادلهما 43/ 43، ليتم اللجوء إلى الشوط الإضافي.

سجل اليرموك 15 نقطة مقابل 6 للمدينة، لينتهي اللقاء بفوز اليرموك 58/ 49.

ويتجدد، الأحد، الموعد مع ثلاث مباريات بصالة زليتن، حيث يقام ديربي العاصمة لكرة السلة بين الاتحاد والأهلي طرابلس، دون حضور الجمهور.

وبمجمع بنغازي، ستقام مباراتان، الأولى الهلال مع خالد بن الوليد، وتعقبها مواجهة بين التحدي والمروج.

ويقام، الثلاثاء المقبل، بمجمع بنغازي، كلاسيكو المدينة بين النصر والأهلي بنغازي، دون حضور الجمهور أيضًا.

دوري السلة يقام هذا الموسم من مجموعتين، وثلاث مراحل، وتتأهل ثلاثة فرق من كل مجموعة للدور السداسي.