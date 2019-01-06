ظهور هارب الأهلي بنغازي في مصر بعد توقيعه لـ«المقاولون»

فاروقا مع مدرب المقاولون العرب رامي ربيع (فيسبوك)

بعد فترة من الاختفاء، ظهر المدافع البوركيني فاروقا المحترف السابق بصفوف فريق الكرة الأول بنادي الأهلي بنغازي، وهو يوقِّع لنادي «المقاولون العرب» المصري، على عقد احتراف لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم، خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وترجع الواقعة إلى هروب المدافع البوركيني من صفوف النادي الليبي، أثناء خوض معسكر بالعاصمة المصرية القاهرة، حيث كان التحضير لمواجهات دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا، واختفى اللاعب دون النجاح في العثور عليه، بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية، كغيره من زملائه اللاعبين.

وحصل فاروقا على جواز سفره وخرج من معسكر الأهلي بنغازي، قبل أيام من مواجهة فريق صن داونز الجنوب أفريقي في دور الـ32 بدوي أبطال أفريقيا، مستثمرًا معرفته بمصر وبعض وكلاء اللاعبين، لسابق لعبه في مصر وتحديدًا بنادي الشرقية، حيث أكدوا له صحة توقيعه لأي نادٍ آخر، لإثبات عدم حصوله على مستحقاته المالية منذ ستة أشهر وهو ما تجرمه لوائح الاحتراف بالاتحاد الدولي للكرة القدم (فيفا) ليصبح عقده لاغيًا ويحق له التوقيع لأي نادٍ.

في وقت سابق، ومن جانبه أكد رئيس نادي الأهلي بنغازي، خالد السعيطي، أن إدارة ناديه لن تتهاون في ضمان حقوقها، وسوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية والتأديبية تجاه اللاعب، خاصة في ظل الاستحقاقات المحلية والأفريقية التي تنتظر الفريق خلال الفترة المقبلة.

وانتقل فريق الأهلي بنغازي من منافسات دوري الأبطال إلى دور الـ32 مكرر ببطولة «الكونفدرالية»، حيث يستضيف فريق الأهلي بنغازي ذهابًا فريق نصر حسين داي الجزائري، على ملعب مصطفى بن جنات بمدينة المنستير التونسية، يوم الجمعة 11 يناير الجاري، فيما ستقام مباراة الإياب يوم الجمعة الموافق 18 من نفس الشهر بالجزائر.