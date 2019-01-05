بنغازي تستعد للديربي المثير والمبكر

مباراة سابقة لفريق الأهلي بنغازي في الدوري الليبي (أرشيفية : الإنترنت)

يحتضن ملعب «شهداء بنينا»، الأحد، الديربي المرتقب والمثير، ولقاء الجوار بين فريقي الأهلي بنغازي والنصر، وهو حوار الجوار الثاني الذي تشهده مسابقة هذا الموسم، في لقاء محلي مبكر أصبح يتجدد مع إطلالة كل موسم.

يعد اللقاء، الحوار الخامس تواليًا الذي يجمع الفريقين دون حضور الجمهور، لكنه يبقى لقاء يحمل في طياته قيمة فنية عالية، ويحظى باهتمام ومتابعة واسعة، ومباراة مختلفة عن نسخ المواسم الكروية الماضية.

ويمثل الديربي نكهة خاصة، حيث يأتي في وقت وتوقيت يمر فيه كلا الفريقين بفترة زاهية، وهما يتأهبان معًا للدخول في مغامرة أفريقية جديدة، بعد أيام قليلة في ملحق الفرصة الأخيرة ببطولة «الكونفدرالية»، وهو القاسم المشترك بينهما لتعويض خروجهما من دورس «الأبطال الأفريقي» ليبقى لقاء الجارين المتوقع له الانطلاق وسط روح رياضية هي السائدة والسمة والعنوان الرئيسي والأبرز على مر تاريخهما الطويل الحافل بالمواجهات.

قمة الأحد تشهد الظهور الثالث للفريقين على الواجهة المحلية هذا الموسم، حيث يملك فريق النصر ست نقاط من انتصارين، بينما لفريق الأهلي بنغازي أربع نقاط من فوز وتعادل، ويطمح كل فريق للدفاع عن حظوظه وعدم التفريط في نقاطه وتعزيز مكانته على لائحة الترتيب والحفاظ على الروح الانتصارية قبل خوض المنافسة الأفريقية.

مدينة بنغازي ستحتفل باستقبال عرس من أعراسها الكروية العريقة، ومهرجان للفرح يجمع شباب وأبناء المدينة الواحدة، وجماهيرها الوفية المتعطشة التي لا ينقطع حديثها عن هذا الموعد الكروي والمباراة الاحتفالية التي تمثل نقطة تحول ودفعة معنوية للفائز بنتيجتها ودرسًا مستفادًا لفاقدها، كما تمثل القمة المبكرة بوابة الشهرة لنجومها في موسم الديربيات والحكايات التي عادة ما تملأ الدنيا وتشغل بال الناس والجمهور الرياضي وقتًا طويلًا.