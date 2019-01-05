بنغازي تستعد للديربي المثير والمبكر

بنغازي - بوابة الوسط: زين العابدين بركان | السبت 05 يناير 2019, 09:14 مساء
مباراة سابقة لفريق الأهلي بنغازي في الدوري الليبي (أرشيفية : الإنترنت)

يحتضن ملعب «شهداء بنينا»، الأحد، الديربي المرتقب والمثير، ولقاء الجوار بين فريقي الأهلي بنغازي والنصر، وهو حوار الجوار الثاني الذي تشهده مسابقة هذا الموسم، في لقاء محلي مبكر أصبح يتجدد مع إطلالة كل موسم.

يعد اللقاء، الحوار الخامس تواليًا الذي يجمع الفريقين دون حضور الجمهور، لكنه يبقى لقاء يحمل في طياته قيمة فنية عالية، ويحظى باهتمام ومتابعة واسعة، ومباراة مختلفة عن نسخ المواسم الكروية الماضية.

ويمثل الديربي نكهة خاصة، حيث يأتي في وقت وتوقيت يمر فيه كلا الفريقين بفترة زاهية، وهما يتأهبان معًا للدخول في مغامرة أفريقية جديدة، بعد أيام قليلة في ملحق الفرصة الأخيرة ببطولة «الكونفدرالية»، وهو القاسم المشترك بينهما لتعويض خروجهما من دورس «الأبطال الأفريقي» ليبقى لقاء الجارين المتوقع له الانطلاق وسط روح رياضية هي السائدة والسمة والعنوان الرئيسي والأبرز على مر تاريخهما الطويل الحافل بالمواجهات.

قمة الأحد تشهد الظهور الثالث للفريقين على الواجهة المحلية هذا الموسم، حيث يملك فريق النصر ست نقاط من انتصارين، بينما لفريق الأهلي بنغازي أربع نقاط من فوز وتعادل، ويطمح كل فريق للدفاع عن حظوظه وعدم التفريط في نقاطه وتعزيز مكانته على لائحة الترتيب والحفاظ على الروح الانتصارية قبل خوض المنافسة الأفريقية.

مدينة بنغازي ستحتفل باستقبال عرس من أعراسها الكروية العريقة، ومهرجان للفرح يجمع شباب وأبناء المدينة الواحدة، وجماهيرها الوفية المتعطشة التي لا ينقطع حديثها عن هذا الموعد الكروي والمباراة الاحتفالية التي تمثل نقطة تحول ودفعة معنوية للفائز بنتيجتها ودرسًا مستفادًا لفاقدها، كما تمثل القمة المبكرة بوابة الشهرة لنجومها في موسم الديربيات والحكايات التي عادة ما تملأ الدنيا وتشغل بال الناس والجمهور الرياضي وقتًا طويلًا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بنغازي تستضيف معرض «صنع في مصر»
ليبيا
بالفيديو: تخريج دفعة جديد من قوة مكافحة الإرهاب بالمنطقة الشرقية
ليبيا
حوار.. عميد بلدية تازربو يروي لـ«الوسط»: الخاطفون سألوني عن رصيد حسابي واتهموني ...
ليبيا
«جريدة الوسط»: عودة المنسحبين إلى «الرئاسي» وتشكيل حكومة وحدة وطنية
ليبيا
التاجوري موهبة ليبية تبهر بلاد «العم سام»
رياضة محلية
الدعم النقدي للوقود يثير جدلا بين المؤيدين والمعارضين
ليبيا
داخلية الموقتة: ضبط طلبة هاربين من المدارس في حملة ببنغازي
ليبيا
النائب علي السعيدي: نرحب بأوامر القبض والتحقيق يجب أن يشمل الشركسي والتريكي وبيت...
ليبيا
مانشستر سيتي يوقف ليفربول ويشعل المنافسة من جديد
رياضة عالمية
عبدالحكيم بلحاج: كلفت محاميا للرد على مذكرة النائب العام
ليبيا
مكتب النائب العام يأمر بالقبض على 6 ليبيين بينهم بلحاج والجضران
ليبيا
منع الرياضيين من تناول القهوة
رياضة عالمية
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

يونيسيف: 72 سنة متوسط أعمار الليبيين مواليد اليوم الأول من العام2019