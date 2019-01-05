النصر في «المقاولون العرب» والأهلي بنغازي في «جنات» التونسي

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | السبت 05 يناير 2019, 09:11 مساء
جانب من مباراة الأهلي بنغازي ونيوزيبيو بطل موريتانيا (المركز الإعلامي)

حدد ممثلا ليبيا، فريقا النصر والأهلي بنغازي، ملعبي مباراتيهما في دور الـ32 مكرر والمؤهل لدور المجموعات من كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «الكونفدرالية».

ويأتي هذا الإجراء وفقًا للوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بشأن الفرق المنتقلة من منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا إلى كأس الاتحاد الأفريقي.

وقد أوقعت القرعة، التي أُقيمت مؤخرًا، فريق النصر في التصنيف الثالث أفريقيًّا لمواجهة فريق ساليتاس من بوركينا فاسو، وفريق الأهلي بنغازي في التصنيف الأول أفريقيًّا لمواجهة فريق نصر حسين داي الجزائري.

وسيستضيف فريق النصر ذهابًا فريق ساليتاس من بوركينا فاسو، على ملعب «المقاولون العرب» في العاصمة المصرية القاهرة، يوم الأحد 13 يناير الجاري، فيما ستكون مباراة الإياب يوم الجمعة الموافق 18 من نفس الشهر في بوركينا فاسو.

وسيستضيف فريق الأهلي بنغازي ذهابًا فريق نصر حسين داي الجزائري، على ملعب مصطفى بن جنات بمدينة المنستير التونسية، يوم الجمعة 11 يناير الجاري، فيما ستقام مباراة الإياب يوم الجمعة الموافق 18 من نفس الشهر بالجزائر.

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