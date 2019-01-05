قرار برفض تأجيل ديربي بنغازي.. والإقامة في الموعد

جانب من مباراة سابقة في الدوري لفريق النصر (أرشيفية : الإنترنت)

يستقبل ملعب بنينا بمدينة بنغازي، غدًا الأحد، في تمام الساعة الثالثة عصرًا، بتوقيت ليبيا، مباراة ديربي المدينة بين الأهلي بنغازي والنصر، في آخر المباريات المؤجلة من منافسات الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

فريق النصر يدخل المباراة وفي رصيده 6 نقاط، بعد أن فاز في المباراة الأولى على دارنس بنتيجة هدفين مقابل هدف، وفوزه في الثانية على فريق الأنوار بهدف دون مقابل.

ويدخل الأهلي بنغازي المباراة، وفي رصيده أربع نقاط جمعها من فوزه على التعاون بنتيجة 5 أهداف دون مقابل وتعادله مع فريق شباب الجبل بهدف مقابل هدف.

وقد رفض رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم، عبد الهادي السويطي، تأجيل مباراة ديربي بنغازي، وقال في تصريحات صحفية، السبت، إن المباراة في موعدها بملعب بنينا، وفقًا للمادة 49 من لائحة المسابقات.

وكان نادي الأهلي بنغازي طلب تأجيل المباراة لوقت لاحق، وتحديدًا بعد انتهاء مباراتي الذهاب والإياب لفريق الأهلي بنغازي في بطولة الكونفدرالية الأفريقية، ليلقى الطلب الرفض.