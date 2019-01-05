الاتحاد الليبي لـ«الحديدية» يوقع مسودة اتفاق تعاون مع نظيره المغربي

جانب من منافسات الكرة الحديدية (بوابة الوسط)

في إطار تنفيذ الخطة الموضوعة من قبل الاتحاد الليبي للكرة الحديدية للرفع من المستوى الفني للأطقم الفنية والمنتخبات الوطنية والاستفادة من خبرات الدول المؤسسة والمتقدمة، وقَّع الاتحاد الليبي ونظيره المغربي للكرة الحديدية مسوَّدة اتفاقية للتعاون بين الاتحادين.

وذكر الاتحاد الليبي للكرة الحديدية، عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك» أن ذلك جاء خلال الاجتماع المشترك بين الاتحاد الليبي والجامعة المغربية للكرة الحديدية (تخصص قصير) الذي عُـقد الثلاثاء بمقر الجامعة المغربية بالرباط.

وأوضح الاتحاد الليبي للكرة الحديدية أن مسوَّدة اتفاق التعاون تضمنت الاستفادة من الخبرات الرياضية بالبلدين في إقامة الدورات التدريبية في مجالات التدريب والتحكيم والتنظيم والإدارة وتبادل زيارات ومعسكرات الإعداد لفرق الأندية والمنتخبات الوطنية.

كما تضمنت تبادل اللوائح والنظم والنشرات والمطبوعات المتعلقة باللعبة بين البلدين، والاتفاق على وضع برنامج تنفيذي سنوي لبنود ومجالات هذه الاتفاقية، وضمان الحصول على تأشيرات الدخول لكلا البلدين للفرق والمنتخبات والكوادر الفنية.