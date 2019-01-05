الاتحاد الليبي لبناء الأجسام يفوز بجائزة الأفضل في 2018

تكريم سابق لأبطال بناء الأجسام الليبية (أرشيفية : الإنترنت)

حصل الاتحاد الليبي لبناء الأجسام على جائزة أفضل اتحاد رياضي للعام 2018، عبر منحه درع التميز، في التصويت الذي تم عبر برنامج «360» الذي يقدمه الإعلامي مجدي المبروك بقناة «ليبيا الوطنية».

ويعد الاتحاد الليبي لبناء الأجسام الذي لقب في الأعوام الماضية بـ«اتحاد الذهب» من أنشط الاتحادات الليبية الموجودة على الساحة الرياضية، وقد حصل هذا الموسم على عدد 38 قلادة متنوعة بين ذهبية وفضية وبرنزوية خلال العام الماضي، فضلاً عن بطولات مستر أولمبيا وأفريقيا والبحر المتوسط والعرب.

وفي كلمته، قال رئيس الاتحاد الليبي لبناء الأجسام المهندس عادل القريو في تصريحات خاصة إلى «بوابة الوسط»: «هذا الوسام يعتبر شرفًا كبيرًا وإنجازًا لهذه الرياضة، وبهذه المناسبة أحب أن أشكر كل الرياضيين الأبطال الذين تعبوا من أجل الوصول إلى منصات التتويج، وكذلك أحب أن أشكر كل المدربين الذين قدموا كثيرًا من أجل رياضييهم، وشكر خاص إلى الجمهور الكريم الذي له الدور الأكبر في تحقيق هذه النتائج».

وأختتم القريو بالقول: «أحب أن أشكر أعضاء مجلس الإدارة الذين وفروا الجهد والوقت من أجل العمل على إنجاح الموسم الرياضي للعام 2018، الذي نالوا فيه صفة الاتحاد الذهبي، كما أشكر البرنامج الرياضي 360 بقناة الوطنية على تكريمهم لنا، الذي يعتبر حافزًا للدخول بقوة في العام 2019».