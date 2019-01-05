الاتحاد الليبي لبناء الأجسام يفوز بجائزة الأفضل في 2018

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | السبت 05 يناير 2019, 08:14 مساء
تكريم سابق لأبطال بناء الأجسام الليبية (أرشيفية : الإنترنت)

حصل الاتحاد الليبي لبناء الأجسام على جائزة أفضل اتحاد رياضي للعام 2018، عبر منحه درع التميز، في  التصويت الذي تم عبر برنامج «360» الذي يقدمه الإعلامي مجدي المبروك بقناة «ليبيا الوطنية».

ويعد الاتحاد الليبي لبناء الأجسام الذي لقب في الأعوام الماضية بـ«اتحاد الذهب» من أنشط الاتحادات الليبية الموجودة على الساحة الرياضية، وقد حصل هذا الموسم على عدد 38 قلادة متنوعة بين ذهبية وفضية وبرنزوية خلال العام الماضي، فضلاً عن بطولات مستر أولمبيا وأفريقيا والبحر المتوسط والعرب.

وفي كلمته، قال رئيس الاتحاد الليبي لبناء الأجسام المهندس عادل القريو في تصريحات خاصة إلى «بوابة الوسط»: «هذا الوسام يعتبر شرفًا كبيرًا وإنجازًا لهذه الرياضة، وبهذه المناسبة أحب أن أشكر كل الرياضيين الأبطال الذين تعبوا من أجل الوصول إلى منصات التتويج، وكذلك أحب أن أشكر كل المدربين الذين قدموا كثيرًا من أجل رياضييهم، وشكر خاص إلى الجمهور الكريم الذي له الدور الأكبر في تحقيق هذه النتائج».

وأختتم القريو بالقول: «أحب أن أشكر أعضاء مجلس الإدارة الذين وفروا الجهد والوقت من أجل العمل على إنجاح الموسم الرياضي للعام 2018، الذي نالوا فيه صفة الاتحاد الذهبي، كما أشكر البرنامج الرياضي 360 بقناة الوطنية على تكريمهم لنا، الذي يعتبر حافزًا للدخول بقوة في العام 2019».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بنغازي تستضيف معرض «صنع في مصر»
ليبيا
بالفيديو: تخريج دفعة جديد من قوة مكافحة الإرهاب بالمنطقة الشرقية
ليبيا
حوار.. عميد بلدية تازربو يروي لـ«الوسط»: الخاطفون سألوني عن رصيد حسابي واتهموني ...
ليبيا
«جريدة الوسط»: عودة المنسحبين إلى «الرئاسي» وتشكيل حكومة وحدة وطنية
ليبيا
التاجوري موهبة ليبية تبهر بلاد «العم سام»
رياضة محلية
الدعم النقدي للوقود يثير جدلا بين المؤيدين والمعارضين
ليبيا
داخلية الموقتة: ضبط طلبة هاربين من المدارس في حملة ببنغازي
ليبيا
النائب علي السعيدي: نرحب بأوامر القبض والتحقيق يجب أن يشمل الشركسي والتريكي وبيت...
ليبيا
مانشستر سيتي يوقف ليفربول ويشعل المنافسة من جديد
رياضة عالمية
عبدالحكيم بلحاج: كلفت محاميا للرد على مذكرة النائب العام
ليبيا
مكتب النائب العام يأمر بالقبض على 6 ليبيين بينهم بلحاج والجضران
ليبيا
منع الرياضيين من تناول القهوة
رياضة عالمية
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

يونيسيف: 72 سنة متوسط أعمار الليبيين مواليد اليوم الأول من العام2019