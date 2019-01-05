مباراتان في دوري السلة قبل قمتي طرابلس وبنغازي

مباراة في دوري كرة السلة الليبية (أرشيفية : الإنترنت)

تنطلق، اليوم السبت، الجولة الأولى للمرحلة الثانية للدوري الليبي لكرة السلة، بمباراتين بالصالة الكبرى بطرابلس، الأولى تجمع الوحدة مع الشباب، وتعقبها مواجهة بين المدينة واليرموك.

ويتجدد، غدًا الأحد، الموعد مع ثلاث مباريات بصالة زليتن، حيث يقام ديربي العاصمة لكرة السلة بين الاتحاد والأهلي طرابلس، دون حضور الجمهور.

وبمجمع بنغازي، ستقام مباراتان، الأولى الهلال مع خالد بن الوليد، وتعقبها مواجهة بين التحدي والمروج.

ويقام، الثلاثاء المقبل، بمجمع بنغازي، كلاسيكو المدينة بين النصر والأهلي بنغازي، دون حضور الجمهور أيضًا.

دوري السلة يقام هذا الموسم من مجموعتين، وثلاث مراحل، وتتأهل ثلاثة فرق من كل مجموعة للدور السداسي.