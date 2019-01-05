فوز طائرة السويحلي وأساريا.. والبطاقة الثالثة تشعل الصراع

جانب من منافسات الطائرة الليبية (المركز الإعلامي)

جرت اليوم، السبت، مباراتان في الأسبوع الخامس للدوري الليبي للكرة الطائرة، ففي قاعة مصراتة تفوق السويحلي على جاره التصدي بثلاثة أشواط دون رد كانت نتائجها (25/ 11، 25 /19، 25/ 19).. أدار المباراة الحكمان مفتاح أبوزويدة وحسين الغيلاني والمسجل الدولي خالد شنيشح.



وبالصالة الكبرى بطرابلس تواصلت مباراة أساريا وتحدي مصراتة لأربعة أشواط تقدم أساريا في الشوطين الأول والثاني (25/ 11، 25/ 22) والشوط الثالث انتهى للتحدي (30/ 28) وفي الشوط الرابع عاد التفوق لأساريا (25/ 18) ليفوز أساريا بنتيجة المباراة بثلاثة أشواط لشوط واحد، وأدار المباراة الحكمان، الدولي عبدالسلام الرفاعي، وعبدالسلام البكراوي.

دوري الكرة الطائرة يقام من مجموعتين تأهل عن المجموعة الأولى الأهلي طرابلس والأهلي بنغازي والاتحاد المصراتي، وعن المجموعة الثانية ضمن فريقا السويحلي والنصر التأهل، وبقي التنافس على البطاقة الثالثة محصورة بين فرق أساريا والاتحاد والتصدي.