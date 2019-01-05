6 انتصارات وتعادلان في القدم المصغرة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 05 يناير 2019, 05:31 مساء

جرت، الجمعة، 8 مباريات في الدوري الليبي لكرة القدم المصغرة، انتهت ست مباريات منها بالفوز، واثنتان بالتعادل.

وجاءت أبرز النتائج في طبرق، حيث فاز الاستقلال على الجزيرة «4- 3»، وبزليتن تعادل النصر وخليج سرت «3- 3»، والنجم الرابطي فاز على ضيفه الازدهار القلعة «3- 2»، والوحدة الزنتان فاز بملعبه على الوحدة الويفات «6- 4»، والوحدة غريان فاز على تحدي طبقه «4- 1»، وبغريان تعادل ناصر مع المسيرة بئر الغنم «3- 3».

ويتجدد الموعد، اليوم السبت، مع ثماني مباريات بدرنه اتحاد الفتائح يلتقى الصفاء ورازنس يواجه النسور، وبمصراتة السويحلي يتبارى مع الصخرة، وبملعب زليتن يواجه الأحرار الشموع، وبملعب جادو الباروني يستضيف الوحدة الرحيبات وطمزين يستضيف القصر فرسطاء والنضال يلتقي يفرن.

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