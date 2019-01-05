دراسة حول تأسيس مركب رياضي كبير وجديد في طرابلس

ملعب طرابلس الدولي (أرشيفية : الإنترنت)

تلقت هيئة الشباب والرياضة في ليبيا، دراسة شاملة حول تأسيس وإنشاء مركب رياضي كبير وجديد، بمواصفات عالمية بمدينة طرابلس، من إحدى الشركات الكبرى في البلد؛ بهدف رفع مستوى الإنشاءات الرياضية، خصوصًا في العاصمة.

وكشف مصدر مسؤول في الشركة صاحبة المقترح، عبر تصريحات خاصة إلى «بوابة الوسط»، اليوم السبت، أن «الدراسة سيتم إعدادها قريبًا، وسيكون هناك تواصل أكبر مع الهيئة من أجل إيجاد موقع وأرض مناسبة لهذا المركب الذي سيحتوي على عديد المرافق، كما سيتم تقديم هذه الدراسة للجهات ذات الاختصاص، لأخذ الموافقات بهذا الخصوص».

يأتي هذا بعد أشهر من اعتداء بعض الجماهير على مجمع طرابلس الدولي، في أعقاب نهائيات الدور الرباعي الحاسم لمسابقة الدوري العام الممتاز في الموسم الماضي، الأمر الذي أسفر عن تصدع الملاعب، وحرق المدرجات وبعض الغرف الرياضية، وتلف أرضية الملعب الرئيسي، الأمر الذي هدد معه مستقبل ملعب العاصمة، قبل أن تجدد الفكرة لعمل منشأة رياضية كبيرة وضخمة بجهود داخلية.