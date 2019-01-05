نجم الاتحاد والمنتخب السابق رياض جمعة مدربا للفالوجا

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 05 يناير 2019, 02:48 صباحا

أكد رئيس نادي الفالوجا عبدالرحيم العماري وصول إدارة ناديه على اتفاق نهائي مع المدرب الليبي رياض جمعه لتولي مهام تدريب الفريق الأول  لكرة القدم  لموسم واحد.

وقال العماري لـ«لبوابة الوسط» السبت إن «خطوة التعاقد مع المحلل الرياضي ولاعب الاتحاد والمنتخب الليبي سابقا المدرب رياض  جمعه لأنه من الأسماء التي تملك حضوراً وسبق له النجاح مع قطاع الناشئين بنادي الاتحاد».

وأشار العماري إلى أنه سيجري تقديم المدرب الجديد في مؤتمر صحفي وستعمل إدارة فريق الفالوجا علي توفير كل الظروف الملائمة  للمدرب من أجل التأهل لدوري الدرجة الأولى في الموسم القادم.

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