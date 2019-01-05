الأكاديمية الأولمبية تنظم دورة للإدارة الرياضية ببنغازي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 05 يناير 2019, 02:29 صباحا

أكد مديرالأكاديمية الأولمبيه عبدالباسط العلاقي أن من برامج  الأكاديمية إقامة العديد من الدورات من بينها دورة الإدارة الرياضيه ببنغازي في الفترة من 23 إلى 27 يناير الجاري تستهدف المهتمون بمجال الادارة في الأنديه والاتحادات الرياضية.

وقال العلاقي  لـ«بوابة الوسط» السبت إن «الدوره يحاضر فيها أساتذة مختصون يتضمن برنامجها العديد من المحاضرات من بينها، مقدمه عامة في علم الإدارة وأنواعها ومستوياتها ومهاراتها وأساليبها ومكوناتها وعناصر اتخاذ القرار».

وأضاف: «تشمل المحاضرات طرق كتابة التقارير الرياضيه وعناصر الادارة من التخطيط والتنظيم والتوجيه والتقييم وإدارة الأزمه وإدارة المرافق الرياضية، والمتطلبات الإدارية للأندية والاتحادات».

ولفت العلاقي إلى أن الدورة تخصص جانب لـ«تنظيم العمل الإداري بالأندية وتعريف البطولات الرياضية والأسس التى بجب  أن تراعي في تنظيمها، وكيفية تنظيم وإدارة المنافسات الرياضيه بطريقة خروج المغلوب وطرق تنظيم الدوري، وكتابة محاضر الاجتماعات والأرشفه والمحفوظات». 

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