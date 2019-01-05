الاتحاد يفوز على السويحلي بثلاثية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | السبت 05 يناير 2019, 01:41 صباحا

فاز فريق نادي الاتحاد بسهوله على فريق نادي السويحلي بعد ما سجل مهاجميه ثلاثة أهداف في الشوط الأول وسط انهيار كبير لفريق السويحلي طيلة هذا الشوط  الذي تحصل فيه على فرصة وحيده عندما كانت الكرة في طريقها للمرمي وأخرجها مدافع الاتحاد ناجي داره قبل أن تصل خط المرمي.

المباراة أقيمت بملعب مصراتة وهي مباراة مؤجله من الأسبوع الثالث وجاءت أهداف الشوط الأول والمباراة عن طريق المعتصم المصراتي برأسية في الدقيقة 13 وثنائية للمهاجم سالم المسلاتي الشهير بـ«روما» في أخر 5 دقائق من الشوط الأول.
في الشوط الثاني حاول السويحلي العودة وحاول الضغط على مرمي الاتحاد وتحصل على عدة فرص ولكن دفاع الاتحاد كان لها بالمرصاد ولم تكون هناك أي محاولات خطيرة حتى أعلن  الحكم أحمد الشلماني عن إنتهاء المبارة  بفوز فريق الاتحاد بنتيجة 3 اهداف نظيفة.

بهذه النتيجة رفع فريق الاتحاد رصيده إلى 6 نقاط بينما بقى السويحلي بنفس رصيده السابق 6 نقاط .

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