أهلي طرابلس يفوز بصعوبة على الاتحاد المصراتي

أحرز أهلي طرابلس ثلاث نقاط ثمينة في مباراته الثالثة بعد أن حقق فوزًا صعبًا على فريق الاتحاد المصراتي الذي قدم مباراة كبيرة.

حيث انتهت المباراة بنتيجة ثلاثة أهداف لأهلي طرابلس مقابل هدفين للاتحاد المصراتي في المباراة المؤجلة التي أقيمت بملعب الخمس مساء اليوم الجمعة.

الشوط الأول انتهى سلبيًا وكان الأهلي طرابلس الأكثر استحواذًا على الكرة طيلة هذا الشوط ولاحت له فرصة وحيدة عن طريق اللاعب سالم اعبلو.

وفي الشوط الثاني الذي شهد تسجيل 5 أهداف ومنافسة دراماتيكية بين الفريقين حيث تحصل الأهلي طرابلس على ركلة جزاء تقدم لها أنيس سلتو وسجل منها هدف الأهلي الأول في الدقيقة 54 وبعد مرور 5 دقائق عدل الاتحاد المصراتي النتيجة بواسطة لاعبه محمد القصبي في الدقيقة 59 من المباراة.

واستمر التعادل حتى الدقيقة 68 حيث استطاع محمد السوسي تسجيل هدف الاتحاد المصراتي الثاني بعد هذا الهدف استمر الضغط الأهلاوي بعد أن قام المدرب جمال أبونواره بإشراك محمد الغنودي بديلًا عن محمد جدور.

واستطاع الهداف أحمد كرواع من تسجيل هدف التعادل للأهلي في الدقيقة 79 ونتيجة لتوقف المباراة لأكثر من 10 دقائق استطاع اللاعب محمد الغنودي تسجيل الهدف الثالث لأهلي طرابلس في الدقيقة 95.

بهذه النتيجة تحصل أهلي طرابلس على 3 نقاط ثمينة من ثلاث مباريات ، أما فريق الاتحاد المصراتي بقي بنفس رصيده السابق 4 نقاط .