تحكيم مصري لمواجهة النصر الليبي وساليتاس البوركيني

الحكم المصري أمين عمر أثناء إدارته لإحدى المباريات (أرشيفية: الإنترنت)

كلفت لجنة التحكيم بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» طاقم تحكيم مصريًا لإدارة مباراة الذهاب ضمن دور الـ 32 مكرر المؤهل للمجموعات من بطولة كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بين النصر وساليتاس من بوركينا فاسو.

ويتكون الطاقم من حكم الساحة أمين عمر ومساعديه يوسف وحيد وأحمد حسام الدين، والمراقب محمود البنا، فيما كلفت اللجنة الحكم الجيبوتي عبدو علي محمد، بمراقبة أداء الحكام، كما سيراقب اللقاء، الإريتري توكو قويش غربريمدهين.

وتقام المباراة في السادسة «بتوقيت» ليبيا من مساء يوم الأحد 13 يناير الجاري، على ملعب المقاولون العرب بالقاهرة .

