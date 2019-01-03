تعرف على مباريات وملاعب الأسبوع الرابع للدوري

من إحدى مباريات الدوري الممتاز الليبي لكية القدم (أرشيفية: الإنترنت)



كشفت لجنة المسابقات باتحاد الكرة عن مواعيد وأماكن ومراقبي مباريات الأسبوع الرابع للدوري الممتاز لكرة القدم، حيث جاء كالتالي:

يلتقي يوم الخميس الموافق 10 يناير الجاري، المدينة مع الأولمبي علي ملعب مصراتة، ويراقب المباراة، جمعة سعد، كما يلتقي الهلال مع التحدي بملعب بنينا، ويراقبها الطيب عبدالكريم .

وعلى ملعب الزاوية، يلتقي يوم الجمعة 12 يناير، المحلة مع الشط، والمراقب عبدالله البلسوس، فيما يواجه فريق التعاون، نظيره شباب الجبل، والمراقب محمد الزلاوي .

ويستضيف فريق رفيق يوم الاثنين 14 يناير، الأهلي طرابلس، والمراقب وحيد صالح، فيما يشهد ملعب مصراتة يوم الثلاثاء 15 يناير، مواجهة أبوسليم والاتحاد، بمراقبة سعيد عياد، ويوم الأربعاء 16 يناير، يلتقي الأنوار مع نجوم اجدابيا على ملعب البيضاء، والمراقب فرج الجلالي .

الجمعه 18 يناير.

وتختتم مباريات الأسبوع الرابع، يوم الجمعة 18 يناير، بمواجهة الاتحاد المصراتي مع السويحلي بملعب مصراتة، والمراقب فتحي الخباط، فيما تم تأجيل مباراتي خليج سرت مع النصر التي ستقام بملعب سرت وسيراقبها بلقاسم الحبيب، والأهلي بنغازي مع الأخضر التي ستقام علي ملعب بنينا والمراقب مسعود الغواري، بسبب انشغال الأهلي بنغازي والنصر في مباراتي ذهاب دور الـ32 من الكونفيدرالية الأفريقية.

