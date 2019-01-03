تعرف على مباريات وملاعب الأسبوع الرابع للدوري

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الخميس 03 يناير 2019, 05:14 مساء
من إحدى مباريات الدوري الممتاز الليبي لكية القدم (أرشيفية: الإنترنت)


كشفت لجنة المسابقات باتحاد الكرة عن مواعيد وأماكن ومراقبي مباريات الأسبوع الرابع للدوري الممتاز لكرة القدم، حيث جاء كالتالي:
يلتقي يوم الخميس الموافق 10 يناير الجاري، المدينة مع الأولمبي علي ملعب مصراتة، ويراقب المباراة، جمعة سعد، كما يلتقي الهلال مع التحدي بملعب بنينا، ويراقبها الطيب عبدالكريم .

وعلى ملعب الزاوية، يلتقي يوم الجمعة 12 يناير، المحلة مع الشط، والمراقب عبدالله البلسوس، فيما يواجه فريق التعاون، نظيره شباب الجبل، والمراقب محمد الزلاوي .

ويستضيف فريق رفيق يوم الاثنين 14 يناير، الأهلي طرابلس، والمراقب وحيد صالح، فيما يشهد ملعب مصراتة يوم الثلاثاء 15 يناير، مواجهة أبوسليم والاتحاد، بمراقبة سعيد عياد، ويوم الأربعاء 16 يناير، يلتقي الأنوار مع نجوم اجدابيا على ملعب البيضاء، والمراقب فرج الجلالي .
الجمعه 18 يناير.

وتختتم مباريات الأسبوع الرابع، يوم الجمعة 18 يناير، بمواجهة الاتحاد المصراتي مع السويحلي بملعب مصراتة، والمراقب فتحي الخباط، فيما تم تأجيل مباراتي خليج سرت مع النصر التي ستقام بملعب سرت وسيراقبها بلقاسم الحبيب، والأهلي بنغازي مع الأخضر التي ستقام علي ملعب بنينا والمراقب مسعود الغواري، بسبب انشغال الأهلي بنغازي والنصر في مباراتي ذهاب دور الـ32 من الكونفيدرالية الأفريقية.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

المسماري: جنودنا جاهزون لتنفيذ الواجب الأخير في درنة
ليبيا
رونالدو يصدم جماهير الـ«ريال» بمكيدة جديدة
رياضة عالمية
موسى الكوني: دوافع استقالتي من المجلس الرئاسي ما زالت قائمة
ليبيا
زياد دغيم: عودة النواب المقاطعين هي الحل الأخير لتوحيد السلطة التنفيذية
ليبيا
«لاستامبا الإيطالية» تعلق على الغزال الليبي: نقل جوًّا «كما لو كان أية أمتعة»
ليبيا
أبوعون يقدم كشف حساب عقب استقالته من رئاسة الأهلي طرابلس
رياضة محلية
أبو القاسم قزيط: مبادرة ترميم المجلس الرئاسي هي الخيار الوحيد المتاح
ليبيا
السوق الموازية: العملات الدولية تبدأ العام 2019 بهبوط أمام الدينار
ليبيا
برلماني يُقدّم «خارطة طريق» جديدة لإنهاء المرحلة الانتقالية
ليبيا
عن مذكرة لمجلس الأمن.. «لافيكو»: فوائد وعوائد الأموال الليبية بالخارج مجمدة ...
ليبيا
«تشاوري» الملتقى الوطني: الأساس الدستوري لإنهاء المرحلة الانتقالية 4ـ 5)
ليبيا
الكشف عن موعد الإعلان عن جائزة أحسن لاعب ليبي
رياضة محلية
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كيف يمكن رفع نسبة الخصوبة شتاءً؟