الاتحاد الفرعي لخليج سرت يناقش قرارات متعلقة بانطلاقة الموسم الرياضي

اجتماع الاتحاد الفرعي لكرة القدم بخليج سرت. (تصوير: محمد لالي)

عَقد مساء أمس الأربعاء رئيس وأعضاء الاتحاد الفرعي لكرة القدم بخليج سرت اجتماعًا دوريًا لمناقشة جملة من القرارات والنّقاط مع انطلاقة الموسم الرياضي 2018/2019.

وقال عبدالله بوزريبة المنسق الإعلامي للاتحاد في تصريح إلى «بوابة الوسط» إنّ الاجتماع نوقش فيه عدة نقاط أهمها صُعود ناديي جوهرة الصحراء وشباب النوفلية لدوري الدرجة الثانية، مشيرًا إلى أن الملاعب المعتمدة لأندية الدرجة الثانية ستكون (المعشبة) فقط، فيما ستكون الملاعب المتاحة لأندية الدرجة الثالثة والفئات السنية بملاعب الأندية (معشبة) كانت أم ترابية.

وعقد في نهاية الاجتماع مؤتمر صحفي لرئيس وأعضاء الاتحاد، بتنظيم وتنسيق من نقابة الإعلاميين الرياضيين بالواحات، حضره إعلاميو الأندية وأعضاء النقابة ورؤساء الأندية بالواحات.

اجتماع الاتحاد الفرعي لكرة القدم بخليج سرت. (تصوير: محمد لالي)