«تسييرية التايكوندو» تنوي تنظيم 5 بطولات

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الأربعاء 02 يناير 2019, 07:12 مساء
من منافسات التايكوندو الليبي (أرشيفية: الإنترنت)

أكد رئيس اللجنة التسييرية باتحاد التايكوندو، السنوسي عامر، أن اللجنة ستنظم هذا العام خمس بطولات في عدة مدن ليبية، بهدف التطوير الفني والعمل على انتشار اللعبة.

وقال السنوسي، في تصريح إلى «بوابة الوسط»: «جميع الأندية الليبية ترحب بممارسة رياضة التايكوندو، والسبب في ذلك يعود للجهود التي تُـبذل من أجل تطوير ونشر اللعبة، من بينها تنظيم عدة بطولات في العام 2018 وآخرها بطولة الاستقلال».

وأضاف السنوسي: «أعتبر نفسي الأب الروحي للعبة في ليبيا، وأحاول المصالحة بين أسرة التايكوندو، التي أصبح فيها خلاف كبير، كما أنني أحترم اتحاد اللعبة رغم كل الخلافات، ونحن نرحب بكل الأندية الليبية في بطولات التسييرية، وأوافق على رئاسة اللجنة؛ احترامًا لطلب العديد من أهل اللعبة ولا يعنى أنني ضد الاتحاد العام».

وكان اتحاد اللعبة برئاسة علي صابر، اعتبر أن اللجنة التسيرية غير شرعية، وتحاول خلق جسم موازٍ للاتحاد الذي جاء به صندوق الانتخابات.
 

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