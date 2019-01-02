تعرف على 7 المرشحين للكرة الذهبية الليبية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأربعاء 02 يناير 2019, 04:07 مساء
المسلاتي وكرواع وسلتو والطبال أبرز المرشحين (أرشيفية : الإنترنت)

حرصت «بوابة الوسط» على لقاء مدير راديو ليبيا الرياضى مصراتة الإعلامي مصطفي المصلي للحديث حول مبادرة اختيار أفضل لاعب ليبي للموسم الرياضي لعام 2018.
 
من جانبه قال صاحب الفكرة مصطفى المصلي «هذه الجائزة بدأت بتشكيل لجنة للكرة الذهبية كانت فكرة من بعض المهتمين بالشأن الرياضي منذ فترة ومن خلال الاجتماعات تم تشكيل لجنة بهذا الخصوص حيث تكونت لجنة الجائزة من مصطفى المصلي رئيسا وعضوية لطفي اخضورة وأحمد سويطي ووليد أبوتركية ووضعنا  الخطوط العريضة لهذه الجائزة».

وأضاف «الإعلان عن حفل إشهار الكرة الذهبية كان منذ  18يناير 2018 وتم العمل من هذا التاريخ وتم كذلك استهداف 100 شخصية لاختيار أفضل لاعب وشملت المدربين والإعلاميين وقدامى الرياضيين وقادة بعض فرق الدوري الممتاز».

وأكمل «استقر الرأى على أن تمنح الجائزة للاعب محلي في الدوري الليبي، والجائزة لعام 2018 وليس لموسم رياضي، يعني هذه الجائزة لإياب موسم 2017 -  2018 وذهاب 2018 -2019، وكانت مشاركة فاعلة حيث تم التصويت على 30 لاعبا، وتم فوز 7 لاعبين الأكثر نقاطا للحصول على الكرة الذهبية، وهم: سالم المسلاتي، أنيس سلتو، خالد مجدي، محمد الطبال، مفتاح طقطق، عبدالله العرفي، أحمد كرواع».

واختتم المصلي حديثه قائلا «نقاط اللاعب سند الورفلي الذي احترف في الخارج محفوظة في المرحلة الأولى ولا يحق التصويت عليه في المرحلة الثانية لأنه مخالف لشروط الجائزة بعد الاحتراف أما عن موعد إعلان الجائزة فسيقام حفل لاختيار الفائز بالجائزة قبل نهاية شهر يناير الجاري في حفل سيقام بالمناسبة ومنح الجائزة للأكثر تصويتا سندعو له كافة الوسائل الاعلامية والمهتمين بالشأن الرياضي».

مدير راديو ليبيا الرياضى مصراتة الإعلامي مصطفي المصلي (إنترنت)
الكرة الذهبية الليبية (إنترنت)
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