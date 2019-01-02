أبوعون يقدم كشف حساب عقب استقالته من رئاسة الأهلي طرابلس

رئيس نادي الأهلي طرابلس ساسي أبوعون (المركز الإعلامي)

أعلن رئيس نادي الأهلي طرابلس ساسي أبوعون الثلاثاء عبر لقاء له مع قناة «ليبيا الرياضية» استقالته رسميًا من منصبه ومنح الجمعية العمومية الفرصة لاختيار لجنة تسييرية قبل يوم 19 يناير الجاري.

ويعد التاريخ المذكور موعد اجتماع الجمعية العمومية الذي دعا له مجلس الإدارة وستكون بنود جدول الأعمال حسبما صرح أبوعون البند الأول لطرح الأمور الإدارية والمالية والديون والبند الثاني تقديم استقالته.

وأجاب ساسي أبوعون على العديد من الأسئلة المطروحة في الشارع الرياضي من جماهير النادي حول التعاقدات وإعارة بعض اللاعبين والتفريط في عدد منهم وحول استقالة ورحيل المدرب المصري إيهاب جلال واخفاقات الفريق الأول الأفريقية وكذلك في مسابقة الدوري المحلي.

وأكد أبوعون أن التعاقدات تمت بناء على رغبة جماهير النادي في استقطاب عدد من أبرز اللاعبين المتميزين في الدوري الماضي ونظرًا لعدم وجود الدوري والفراغ الموجود لدى أغلب الأندية تم التعاقد معهم وكانت قبل حضور المدرب إيهاب جلال.

وقال أبوعون «للأسف لا أعرف السبب في عدم تأقلم اللاعبين الجدد مع الفريق الأول، أما عن التفريط في عدد من اللاعبين فقد رجع إلى اللاعبين أنفسهم من بينهم سند الورفلي الذي قال لي ليس لديه نية في الاستمرارمع الفريق حاليًا، وأريد الاحتراف، وعند مناقشة الأمر مع المدرب إيهاب جلال قال لي إذا كان سند الورفلي لا يقدم لي المطلوب منه، فأنا لا أريده في الفريق وتم إعارته لفريق الرجاء، مع العلم أن عقده مستمر مع الأهلي طرابلس حتى نهاية 2019 وكذلك زكريا الهريش الذي طلب قائلًا لي إنه لا يريد البقاء في دكة الاحتياط فقلت له هذه أمور فنية مسؤول عنها المدرب وليس أنا ومحمد صولة كذلك بسبب ضغوطات اللجنة الفنية التي تم تشكيلها تم الاستغناء عنه».

وعن المدرب إيهاب جلال قال أبوعون «قدم مباراة متميزة أمام الوداد المغربي وبسبب تأخر انطلاق الدوري والمشاكل التي حدثت وعدم رغبته في البقاء في ليبيا واتصاله مع فريق آخر والخسارة أمام الخمس وفريق دوالا الكاميروني قدم استقالته ووافق على دفع الشرط الجزائي في العقد وتم الاتصال بالمدرب الوطني جمال أبو نواره في مباراة الإياب وقدم الفريق مستوى مغايرًا لمباراة الذهاب ولا أعرف الأسباب التي جعلت الفريق الأول بهذا المستوى والخسارة أمام الاتحاد وأن اللاعبين الموجودين في الفريق الأول من المتميزين في الدوري الليبي ولكنهم لم يقدموا الإضافة المرجوة منهم وسوف يتم محاسبتهم على هذا الإخفاق وسوف أصدر قرارًا بهذا الخصوص وخصم شهر من مرتباتهم».

واختتم ساسي أبوعون تصريحاته قائلًا «أطلب من جماهير النادي عدم الضغط على اللاعبين في هذه المرحلة بالذات لدينا مباريات مهمة في الدوري أمام الاتحاد المصراتي وبعدها مباراة المدينة يجب عدم الضغط على الرياضيين عبر وسائل الاتصال».