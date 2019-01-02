ليبيانا ترعى البطل العالمي كمال القرقني استعدادا لـ«مستر أولمبيا»

البطل العالمي الليبي في بناء الأجسام كمال القرقني (أرشيفية : الإنترنت)

وقعت شركة ليبيانا عقد رعاية للبطل العالمي في بناء الأجسام كمال القرقني لمدة عام خلال حفل أقيم أمس الثلاثاء حضره ممثلو شركة ليبيانا والبطل العالمي كمال القرقني.

من جانبه أكد رئيس الاتحاد الليبي لبناء الأجسام عادل القريو أن شركة ليبيانا اتخذت قرارها بعد عدة اجتماعات بين الشركة والاتحاد الليبي لبناء الأجسام حيث تم الاتفاق مع الشركة على عقد رعاية البطل العالمي كمال القرقني لمدة عام بداية من 2019.

يأتي هذا استعدادا لأكبر بطولات العالم مستر أولمبيا والتي ستقام خلال شهر سبتمبر المقبل.

يشار إلى أن البطل العالمي الليبي كمال القرقني توج العام الماضي بالقلادة الذهبية كما حصل على القلادة الفضية في نفس المنافسة مع أبطال العالم.

رئيس الاتحاد الليبي لبناء الأجسام عادل القريو (أرشيفية : الإنترنت)