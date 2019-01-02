فريق شركة مليتة يتوج ببطولة السلام لكرة القدم الخماسية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأربعاء 02 يناير 2019, 03:47 مساء
من منافسات بطولة السلام لكرة القدم الخماسية لقطاع النفط والغاز (المركز الإعلامي)

توج فريق شركة مليتة للنفط بكأس بطولة السلام لكرة القدم الخماسية في المباراة النهائية التي أقيمت بقاعة 17 فبراير بطرابلس بعد أن فاز على فريق الخليج العربي بنتيجة هدفين مقابل هدف في مباراة مثيرة بحضور العديد من جماهير شركات النفط ورؤساء الشركات النفطية.

البطولة أشرف عليها لجنة النشاط العام لقطاع النفط  والغاز وشهدت مشاركة واسعة حيث وصل عدد الفرق المشاركة إلى 16 فريقا من مختلف مناطق ليبيا وتحت رعاية شركة مواكب السياحية التي أسهمت في تقديم جوائز قيمة من بينها حصول الفريق الفائز بالبطولة على عمرة جماعية.

وقد تم تكريم فريق مليتة بكأس البطولة وعمرة جماعية للفريق وحصل فريق شركة الخليج العربي على جوائز قيمة كما أحرز لقب هداف البطولة لاعب الخليج العربي علي الجروشي وجائزة أفضل حارس لحارس شركة مليتة علي كربوه كما تم تكريم العديد من الجهات التي أسهمت في إنجاح البطولة والقنوات الإعلامية.

تكريم الوسط من قبل القائمين على تنظيم البطولة (المركز الإعلامي)
شهادة تقدير للدور الإعلامي (المركز الإعلامي)
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