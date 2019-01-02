فوز بخماسية في أول ظهور لأهلي بنغازي والنصر يعود بثلاث نقاط مهمة

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأربعاء 02 يناير 2019, 03:20 مساء
أولى مباريات فريق الأهلي بنغازي في الدوري (المركز الإعلامي)

استهل فريق الأهلي بنغازي مشواره في الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم بالفوز على فريق التعاون بخماسية في مباراة مؤجلة من الأسبوع الأول، التي أقيمت على ملعب بنينا نظرًا لمشاركته الأفريقية.

سجل أهداف الأهلي عبدالله الشعافي وعبدالله العرفي من ركلة جزاء وجبريل مرسال ثلاثة أهداف (هاترك).

بهذه النتيجة حصد فريق الأهلي بنغازي أول ثلاث نقاط في رصيده، بينما بقي فريق التعاون برصيد 6 نقاط من ثلاث مباريات.

وفي ملعب البيضاء عاد فريق النصر بثلاث نقاط ثمينة بعد فوزه على فريق الأنوار بهدف وحيد سجله مهاجمه معتز المهدي.

بهذه النتيجة رفع فريق النصر رصيده إلى 6 نقاط من مباراتين، أما الأنوار فرصيده خالٍ من النقاط من ثلاث مباريات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«تشاوري» الملتقى الوطني: الأساس الدستوري لإنهاء المرحلة الانتقالية 4ـ 5)
ليبيا
الكشف عن موعد الإعلان عن جائزة أحسن لاعب ليبي
رياضة محلية
بالأرقام.. ديوان المحاسبة بالبيضاء يرصد إهدار المال العام في قناة «الساعة» ...
ليبيا
اعتراف مثير من إدارة الأهلي طرابلس على «فيس بوك»
رياضة محلية
المسماري: مقتل عناصر «داعش» أثناء تحرير مخطوفي الفقهاء وتازربو
ليبيا
مؤسسة بريطانية: جنوب وسواحل وسط ليبيا تتعرض لـ6 مخاطر عالية جدًّا
ليبيا
كاركاتير خيري - عام ميلادي جديد .. 2019
كاريكاتير
«المحاسبة» بالبيضاء: مخالفات جوهرية في أعمال لجنة توريد المخزون الاستراتيجي ...
ليبيا
عودة جماعية مرتقبة إلى بيت «الرئاسي» والعيون على «الرجمة»
ليبيا
ديوان المحاسبة بالبيضاء يرصد 21 مخالفة مالية للحكومة الموقتة
ليبيا
«ويلمات هيمت» تختار أعمال القماطي للمنافسة بمسابقتها الدولية للكاريكاتير
ثقافة وفن
الملاكمة تعود مجددًا بقوة إلى ليبيا
رياضة محلية
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

متى تكون آلام الكتف اليسرى خطرًا يستدعي التدخل الطبي؟