فوز بخماسية في أول ظهور لأهلي بنغازي والنصر يعود بثلاث نقاط مهمة

أولى مباريات فريق الأهلي بنغازي في الدوري (المركز الإعلامي)

استهل فريق الأهلي بنغازي مشواره في الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم بالفوز على فريق التعاون بخماسية في مباراة مؤجلة من الأسبوع الأول، التي أقيمت على ملعب بنينا نظرًا لمشاركته الأفريقية.

سجل أهداف الأهلي عبدالله الشعافي وعبدالله العرفي من ركلة جزاء وجبريل مرسال ثلاثة أهداف (هاترك).

بهذه النتيجة حصد فريق الأهلي بنغازي أول ثلاث نقاط في رصيده، بينما بقي فريق التعاون برصيد 6 نقاط من ثلاث مباريات.

وفي ملعب البيضاء عاد فريق النصر بثلاث نقاط ثمينة بعد فوزه على فريق الأنوار بهدف وحيد سجله مهاجمه معتز المهدي.

بهذه النتيجة رفع فريق النصر رصيده إلى 6 نقاط من مباراتين، أما الأنوار فرصيده خالٍ من النقاط من ثلاث مباريات.