برنامج حافل للجودو الليبي 2019

جانب من منافسات الجودو بمشاركة ليبية (أرشيفية : الإنترنت)

اعتمد الاتحاد الليبي للجودو برنامجه الداخلي للعام 2019، والذي يتضمن العديد من البطولات والدورات.

يقام في 19 يناير بسمنار قانون الجودو للمدربين والحكام، وفي 26 يناير الموعد مع بطولة ليبيا الأساتذه + 35 عاماً، وفي 26 فبراير تنظيم بطولة ليبيا (أواسط/ شباب/ كبار).

ويشهد 2 مارس تنظيم بطولة ليبيا للكاتا و27 مارس دورة للحكام المستجدين و28 و29 يونيو تنظيم بطولة ليبيا للبراعم والأشبال، ومن 13 وحتى 18 يوليو دورة مدربين جدد، وفي 20 يوليو تنظيم دورة وإدارة للمسابقات.

وفي 17 أغسطس تقام بطولة أبطال الجودو، و14 سبتمبر تقام ندوة علمية حول الإصابات الرياضية، ومن 21 وحتى 26 سبتمبر تجرى امتحانات الأحزمة، و15 و16 نوفمبر تجرى بطولة ليبيا للعروض، و20 و21 ديسمبر تقام بطولة ليبيا الختامية لكل الفئات.