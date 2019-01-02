برنامج حافل للجودو الليبي 2019

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأربعاء 02 يناير 2019, 02:46 مساء
جانب من منافسات الجودو بمشاركة ليبية (أرشيفية : الإنترنت)

اعتمد الاتحاد الليبي للجودو برنامجه الداخلي للعام 2019، والذي يتضمن العديد من البطولات والدورات.

يقام في 19 يناير بسمنار قانون الجودو للمدربين والحكام، وفي 26 يناير الموعد مع بطولة ليبيا الأساتذه + 35 عاماً، وفي 26 فبراير تنظيم بطولة ليبيا (أواسط/ شباب/ كبار).

ويشهد 2 مارس تنظيم بطولة ليبيا للكاتا و27 مارس دورة للحكام المستجدين و28 و29 يونيو تنظيم بطولة ليبيا للبراعم والأشبال، ومن 13 وحتى 18 يوليو دورة مدربين جدد، وفي 20 يوليو تنظيم دورة وإدارة للمسابقات.

وفي 17 أغسطس تقام بطولة أبطال الجودو، و14 سبتمبر تقام ندوة علمية حول الإصابات الرياضية، ومن 21 وحتى 26 سبتمبر تجرى امتحانات الأحزمة، و15 و16 نوفمبر تجرى بطولة ليبيا للعروض، و20 و21 ديسمبر تقام بطولة ليبيا الختامية لكل الفئات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«تشاوري» الملتقى الوطني: الأساس الدستوري لإنهاء المرحلة الانتقالية 4ـ 5)
ليبيا
الكشف عن موعد الإعلان عن جائزة أحسن لاعب ليبي
رياضة محلية
بالأرقام.. ديوان المحاسبة بالبيضاء يرصد إهدار المال العام في قناة «الساعة» ...
ليبيا
اعتراف مثير من إدارة الأهلي طرابلس على «فيس بوك»
رياضة محلية
المسماري: مقتل عناصر «داعش» أثناء تحرير مخطوفي الفقهاء وتازربو
ليبيا
مؤسسة بريطانية: جنوب وسواحل وسط ليبيا تتعرض لـ6 مخاطر عالية جدًّا
ليبيا
كاركاتير خيري - عام ميلادي جديد .. 2019
كاريكاتير
«المحاسبة» بالبيضاء: مخالفات جوهرية في أعمال لجنة توريد المخزون الاستراتيجي ...
ليبيا
عودة جماعية مرتقبة إلى بيت «الرئاسي» والعيون على «الرجمة»
ليبيا
ديوان المحاسبة بالبيضاء يرصد 21 مخالفة مالية للحكومة الموقتة
ليبيا
«ويلمات هيمت» تختار أعمال القماطي للمنافسة بمسابقتها الدولية للكاريكاتير
ثقافة وفن
الملاكمة تعود مجددًا بقوة إلى ليبيا
رياضة محلية
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

متى تكون آلام الكتف اليسرى خطرًا يستدعي التدخل الطبي؟